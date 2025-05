Babysitter deu anti-histamínico a bebé que acabou por morrer. Agora, foi condenada a 20 anos de prisão

Uma ama foi condenada a 20 anos de prisão efetiva pelo crime de homicídio de uma menina de apenas sete meses que estava ao seu cuidado. O caso aconteceu em 2019, mas só agora terminou o longo julgamento que culminou na condenação da babysitter.

Como conta a revista People, a babysitter Dixie Villa estava a tomar conta de três irmãos, no Havai, quando para acalmar as crianças, deixou os mais velhos com dispositivos eletrónicos e à bebé deu uma dose de difenidramina, um anti-histamínico vendido sob o nome comercial Benadryl e que não é recomendado a crianças com menos de seis anos, salvo expressa indicação médica.

Foto: Go Fund Me

A ama acabou acusada de homicídio, depois de a autópsia ter revelado que a bebé morreu de overdose por difenidramina.

A sessão de encerramento deste julgamento, como relata a People com base em informações da imprensa local, ficou marcada pelas intervenções de Anna, a mãe da bebé, que desabou a chorar. “A minha vida foi definida pela tristeza, pela perda, e a dor de viver sem a Abby é um peso enorme que carregarei todos os dias durante o resto da minha vida”, disse.

"A arguida poderia facilmente ter ligado para a Anna naquela noite, para ir buscar os filhos, mas não o fez. Fez uma escolha e agora terá de lidar com as suas consequências ", disse o juiz.

