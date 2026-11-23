Katia Aveiro partilhou a receita de bacalhau à Brás que aprendeu com a mãe, Dolores Aveiro. Um dos pratos preferidos de Cristiano Ronaldo é uma sugestão saborosa para surpreender a família na Consoada.

O Natal aproxima-se e, com ele, regressa uma das grandes tradições da gastronomia portuguesa: o bacalhau à mesa da Consoada. Se procura uma alternativa saborosa para surpreender a família este ano, há uma receita que merece um lugar de destaque no seu menu: o bacalhau à Brás da família Aveiro.

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, já partilhou com os seguidores a forma como prepara este prato tão apreciado pela família. A receita, que aprendeu com a mãe, Dolores Aveiro, tem um ingrediente principal que não pode faltar: o bacalhau.

«Não é nada complicado», garantiu Katia Aveiro ao apresentar a preparação do prato. E a verdade é que, com alguns ingredientes simples e um pouco de paciência, é possível levar à mesa uma receita cheia de sabor e tradição.

O bacalhau à Brás é também um dos pratos preferidos de Cristiano Ronaldo. O gosto do futebolista por esta especialidade portuguesa foi confirmado publicamente, tendo o próprio jogador recomendado que se procurasse a receita na Internet.

O bacalhau à Brás, uma tradição portuguesa que combina com o Natal

Embora seja uma das receitas mais conhecidas da cozinha portuguesa, o bacalhau à Brás tem uma história particularmente ligada a Lisboa.

Segundo o Centro Interpretativo da História do Bacalhau, a origem do prato é tradicionalmente atribuída a um taberneiro chamado Brás, que terá criado a receita no Bairro Alto, em Lisboa, no final do século XIX. A origem exata, contudo, não está documentada com rigor.

A receita combina bacalhau desfiado, batata-palha, cebola e ovos, criando uma mistura cremosa e reconfortante que faz as delícias de muitos portugueses.

O bacalhau ocupa, por sua vez, um lugar especial na tradição natalícia nacional. A sua presença na Consoada está documentada desde o século XIX, sobretudo no Norte do país, onde a ceia de Natal era tradicionalmente uma refeição de peixe.

É precisamente essa ligação à tradição que torna o bacalhau à Brás uma sugestão interessante para quem pretende variar a ementa natalícia sem abdicar de um dos ingredientes mais emblemáticos da gastronomia portuguesa.

A receita de bacalhau à Brás da família Aveiro

A receita partilhada por Katia Aveiro é uma proposta simples, com ingredientes fáceis de encontrar e uma preparação que pode ser feita em casa.

O segredo está em preparar as batatas bem fininhas, deixar a cebola refogar lentamente e envolver os ovos com o bacalhau sem os deixar secar demasiado.

Ingredientes

3 postas de bacalhau demolhado;

600 g de batatas para fritar;

2 cebolas;

5 ovos;

1 mão-cheia de azeitonas verdes ou pretas;

Salsa fresca a gosto;

1 pitada de pimenta-preta;

2 dentes de alho;

3 colheres de sopa de azeite;

1 folha de louro;

Óleo para fritar as batatas.

Modo de preparação

Descasque as batatas e corte-as em palitos muito fininhos, semelhantes a batata-palha. Lave-as, escorra-as bem e frite-as em óleo abundante e quente. Retire-as quando estiverem douradas e deixe escorrer sobre papel absorvente. Coza as postas de bacalhau durante cerca de três minutos em água a ferver. Escorra-as e deixe arrefecer. Retire a pele e as espinhas e separe o peixe em lascas. Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Descasque as cebolas e corte-as em meias-luas finas. Descasque também os dentes de alho e corte-os em rodelas. Leve uma frigideira grande ao lume com o azeite. Junte a cebola, o alho e a folha de louro e deixe refogar lentamente, até a cebola ficar macia e ligeiramente dourada. Acrescente as lascas de bacalhau, as azeitonas e as batatas fritas. Envolva delicadamente e tempere com pimenta-preta. Bata os ovos numa tigela, junte a salsa fresca picada e misture bem. Verta os ovos sobre o preparado de bacalhau e mexa suavemente, até começarem a envolver os restantes ingredientes. Transfira a mistura para um tabuleiro de forno e leve ao forno até ficar ligeiramente dourada à superfície. Retire, decore com mais salsa e azeitonas a gosto e sirva ainda quente.

O segredo para um bacalhau à Brás ainda mais saboroso

Para conseguir um resultado mais cremoso, o ideal é não deixar os ovos cozinhar demasiado na frigideira. Devem envolver o bacalhau e as batatas, mantendo uma textura macia.

Se preferir uma preparação mais rápida, pode utilizar batata-palha de compra. Ainda assim, fazer as batatas em casa permite controlar melhor a espessura e a textura, além de conferir ao prato um sabor mais caseiro.

A quantidade de sal deve ser ajustada apenas depois de provar o bacalhau, uma vez que o peixe pode conservar algum sal mesmo depois de demolhado.

E, se a ideia é preparar o prato para a Consoada, pode deixar o bacalhau cozido e desfiado com antecedência. Assim, no próprio dia, basta preparar o refogado, juntar os restantes ingredientes e finalizar a receita.

Com bacalhau, batata, ovos e o sabor inconfundível da cozinha portuguesa, esta receita da família Aveiro é uma sugestão para quem quer dar um toque especial à mesa de Natal.

Afinal, há pratos que são mais do que uma refeição: são uma forma de reunir a família à volta da mesa e de manter vivas as tradições que fazem parte da nossa história.