Nutricionista ensinou-nos a fazer Bacalhau à Brás mais saudável com a air fryer

A nutricionista Sónia Guedes partilhou uma versão mais leve e saudável de um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia portuguesa: o Bacalhau à Brás. A sugestão foi dada num vídeo publicado no Instagram, onde explicou como é possível manter o sabor tradicional, reduzindo a quantidade de gordura.

“Um clássico reinventado: Bacalhau à Brás na versão saudável!”, escreveu. O truque principal está na forma como são preparadas as batatas, substituindo a fritura por uma abordagem mais leve: batatas finas, feitas na air fryer, que ficam crocantes e douradas com muito menos óleo.

Como preparar

Segundo a nutricionista, basta laminar bem fina a batata, secá-la com papel absorvente e temperar com sal, pimenta e um spray de azeite. Em seguida, é só levar à air fryer, mexendo a meio do tempo, até ficarem no ponto.

Depois disso, o restante da receita segue a tradição: refogar a cebola (com moderação no azeite), adicionar o bacalhau desfiado e envolver com as batatas e os ovos mexidos. O resultado? Um Bacalhau à Brás autêntico, mas com um toque mais leve.

Um prato tradicional com um novo equilíbrio

Esta versão é ideal para quem procura manter uma alimentação equilibrada sem abdicar dos sabores de sempre. Com esta receita, Sónia Guedes mostra que é possível adaptar pratos tradicionais a um estilo de vida mais saudável, sem perder o prazer da comida portuguesa.

Veja o vídeo: