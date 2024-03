Chef mostra como se faz bacalhau com natas... sem natas

Surpreenda nos almoços de família com estas 10 receitas simples e deliciosas

Sem ideias para jantar? Veja este menu semanal com receitas saudáveis e deliciosas

30 receitas com ovos que tem mesmo de experimentar

Receitas com sobras de bacalhau cozido

Bacalhau com natas... sem natas

Apetecia-lhe fazer bacalhau com natas, mas não está a encontrar natas na despensa? Não precisa de mudar o cardápio para o jantar. Pode fazer um bacalhau com natas sem natas surpreendente e nós dizemos como.

A receita foi partilhada pelo Chefe Jamon na sua página de Instagram @chefejamon e houve tanta gente a aplaudir como a ficar estupefacta. Mesmo que esteja cético – afinal, onde já se viu bacalhau com natas sem um dos ingredientes principais? – desafiamo-lo a ver o aspeto do prato. De certeza que vai ficar convencido e vai querer experimentar.

Além disso, a receita é simples de seguir e perfeita para um jantar com amigos ou família.

Bacalhau com natas, mas sem natas

Ingredientes

2 Postas de bacalhau

3 Folhas de louro

3 Dentes de alho

Leite meio gordo

Azeite

4 Batatas grandes

Sal

Paprika

30g Manteiga

30g Farinha

Sal

Alho em pó

Noz moscada

1 Cebola média

Queijo mozarela

Preparação

1. Coloque as postas de bacalhau numa panela com duas ou três folhas de louro, dois dentes de alho e leite até cobrir as postas.

2. Leve a panela ao lume até o leite ferver. Desligue o fogão, coloque a tampa na panela e deixe o bacalhau a escalfar 15 minutos.

3. Enquanto isso, descasque as batatas e corte-as em cubos. Coloque-as na air fryer, tempere com azeite, sal, alho em pó e paprika, misture bem e deixe a assar a 200 ºC por cerca de 15 a 20 minutos. Mexa de vez em quando para garantir que a cor fique uniforme.

4. Passados os 15 minutos, coloque o bacalhau já cozinhado num prato a arrefecer, retirando depois peles e espinhas e lascando as postas. Coe o leite e reserve.

5. Para o bechamel, comece por derreter a manteiga numa panela e junte a farinha quando a manteiga começar a borbulhar, mexendo durante um minuto com uma colher de pau.

6. Troque por uma vara de arames e junte à mistura de farinha e manteiga o leite quando. Mexa vigorosamente até ficar cremoso. Tempere com sal, alho em pó e noz moscada.

7. Faça um refogado com azeite, cebola cortada em meia-lua e um dente de alho. Quando a cebola estiver molhe e translúcida, junte as lascas de bacalhau e a batata assada. Mexa até incorporar bem e ficar homogéneo e junte cerca de dois terços do molho bechamel.

8. Transfira a mistura para uma travessa de forno e cubra o topo com o resto do bechamel. Se quiser, pode colocar também queijo ralado. Leve à airfryer ou ao forno para dourar um pouco.