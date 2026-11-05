"Bacalhau da Sorte": a receita cremosa e gratinada que vai ser a estrela da sua mesa de Natal (e até pode dar-lhe prémios)

Fonte: Lidl

Se todos os anos acaba por preparar o mesmo bacalhau para a consoada, talvez esteja na altura de mudar a tradição. E não, não estamos a sugerir que deixe o bacalhau fora da mesa de Natal. Pelo contrário! A proposta é dar-lhe uma nova vida, com uma receita cremosa, cheia de sabor e com uma camada de queijo gratinado que promete fazer crescer água na boca.

Chama-se Bacalhau da Sorte e é uma das sugestões que resulta da parceria entre o Lidl e A Pitada do Pai. A receita tem como protagonista o bacalhau da Noruega, mas junta-lhe alguns ingredientes que fazem toda a diferença: bacon, alho-francês, cenoura, pão demolhado em leite, batata-palha e natas. O resultado? Um prato de forno reconfortante, com diferentes texturas e uma cobertura douradinha de queijo.

É daquelas receitas que tanto pode brilhar num almoço de família como ser uma alternativa ao tradicional bacalhau cozido com todos na noite de Natal. Afinal, variar não significa abdicar dos sabores que tanto gostamos.

O segredo está na combinação de ingredientes

A preparação começa por cozer os lombos de bacalhau da Noruega do Lidl. Depois de cozidos, são lascados e reservados para se juntarem ao restante preparado.

Entretanto, numa frigideira, salteia-se o bacon com o alho picado e o alho-francês. Junta-se a cenoura e a couve, se optar por incluí-la, deixando os ingredientes cozinhar e apurar os sabores.

O passo seguinte é juntar o pão do dia anterior, previamente demolhado em leite, a batata-palha, as natas e as lascas de bacalhau. Envolve-se tudo cuidadosamente, até obter um preparado cremoso e bem ligado.

Depois, basta transferir para um tabuleiro de forno, cobrir com queijo ralado e levar a gratinar até ficar douradinho.

O contraste entre a cremosidade das natas e do pão, a textura da batata-palha e o sabor ligeiramente fumado do bacon é precisamente o que torna esta receita tão apetecível. É uma maneira diferente de servir bacalhau, sem complicar demasiado a preparação.

E há outra vantagem: pode adaptar a receita ao gosto de quem se senta à mesa. A couve é opcional e também pode ajustar a quantidade de pimenta ou de queijo. O importante é conseguir aquele resultado cremoso por dentro e irresistivelmente gratinado por cima.

Afinal, porque se chama Bacalhau da Sorte?

O nome também tem uma história curiosa. Em Portugal, o bacalhau e a Seleção Nacional parecem ter uma relação que vai muito além da gastronomia.

Há uma superstição antiga que associa este prato aos bons resultados da equipa das quinas. Reza a lenda que, durante o Mundial de 1966, os jogadores portugueses comiam bacalhau antes dos encontros. A história ganhou contornos de mito quando se começou a dizer que a equipa só não comeu o prato antes da meia-final frente à Inglaterra, precisamente o jogo em que acabou eliminada.

Ao longo das décadas, outras histórias e coincidências alimentaram esta curiosa tradição, que voltou a dar que falar em competições internacionais. Aliás, no Euro 2020, disputado em 2021, a comitiva portuguesa levou cerca de 150 quilos de bacalhau para a Hungria, para que os jogadores pudessem continuar a contar com sabores familiares durante a competição.

Coincidência ou superstição, o certo é que o bacalhau tem um lugar especial na identidade portuguesa. E se há prato que merece a fama de dar sorte, este pode muito bem ser um deles!

A receita também pode dar prémios

Para além de experimentar esta sugestão, há outro motivo para pôr mãos à obra. O Lidl e A Pitada do Pai lançaram o passatempo «Bacalhau à Prova de Todos», que desafia os portugueses a partilharem as suas melhores receitas de bacalhau.

A iniciativa convida os participantes a prepararem uma receita com um dos três bacalhaus selecionados e ingredientes Lidl, gravarem um vídeo e publicarem-no no Instagram ou TikTok, com o perfil público.

É ainda necessário identificar @lidlportugal, mencionar três amigos e utilizar o hashtag #BacalhauAProvaDeTodos.

Entre os prémios anunciados está um cartão-oferta de 1.500 euros em compras, além de outras experiências e surpresas.

Por isso, já sabe: pode começar por experimentar o Bacalhau da Sorte da Pitada do Pai ou aproveitar a inspiração para criar a sua própria versão. Quem sabe se não é a sua receita que acaba por conquistar toda a família, e ainda lhe traz uma surpresa neste Natal?

Como preparar o Bacalhau da Sorte

Ingredientes:

2 lombos de bacalhau da Noruega do Lidl

50 g de bacon em tirinhas

2 dentes de alho picados

1/2 alho-francês

1 cenoura

Couve (opcional)

100 g de pão do dia anterior

150 ml de leite para demolhar o pão

120 g de batata-palha

300 ml de natas

100 g de queijo ralado

1 colher de sopa de azeite

Pimenta q.b.

Preparação: