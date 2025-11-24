Facebook Instagram
Chef revela o erro que está a estragar o seu bacalhau de Natal

A chef Cuca Bianchi revela o segredo para um bacalhau suculento e a lascar
IOL
Há 13 min
Bacalhau
Bacalhau

Foto: captura de ecrã do vídeo de Cuca Bianchi, via Instagram

Há um parque temático português que é de visita obrigatória no Natal

O bacalhau é um clássico das mesas portuguesas, especialmente no Natal, mas muitos continuam a cozê-lo de forma incorreta. A chef Cuca Bianchi (@cooking_with_cuca no Instagram) questiona: "Ainda coze o bacalhau em água a ferver?" e partilha a técnica certa para conseguir um bacalhau suculento e a lascar.

O segredo:

  • Aqueça a água até ferver
  • Desligue o lume
  • Coloque o bacalhau com a pele virada para cima
  • Tape o recipiente
  • Deixe repousar entre 7 a 10 minutos, dependendo da espessura do peixe

O calor residual cozinha o bacalhau de forma uniforme, mantendo a textura perfeita sem ressecar as lascas. Esta técnica faz toda a diferença: em vez de uma fervura intensa que compromete as fibras do peixe e o torna seco ou duro, basta paciência e controlo da temperatura.

Veja aqui o vídeo da chef:

