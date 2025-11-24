Chef revela o erro que está a estragar o seu bacalhau de Natal

O bacalhau é um clássico das mesas portuguesas, especialmente no Natal, mas muitos continuam a cozê-lo de forma incorreta. A chef Cuca Bianchi (@cooking_with_cuca no Instagram) questiona: "Ainda coze o bacalhau em água a ferver?" e partilha a técnica certa para conseguir um bacalhau suculento e a lascar.
O segredo:
- Aqueça a água até ferver
- Desligue o lume
- Coloque o bacalhau com a pele virada para cima
- Tape o recipiente
- Deixe repousar entre 7 a 10 minutos, dependendo da espessura do peixe
O calor residual cozinha o bacalhau de forma uniforme, mantendo a textura perfeita sem ressecar as lascas. Esta técnica faz toda a diferença: em vez de uma fervura intensa que compromete as fibras do peixe e o torna seco ou duro, basta paciência e controlo da temperatura.
Veja aqui o vídeo da chef: