O truque que precisava para fazer a bainha das calças de ganga sem ter de costurar

Para quem é mais baixinho, o problema das calças demasiado compridas é uma constante. Para quem não sabe costurar e não quer passar a vida a correr para a costureira, encontrámos a solução perfeita para se subir a bainha sem ter muito trabalho.

Alex, da página de TikTok @alexonabudget, partilhou como faz para fazer a bainha das calças de ganga sem ter de coser nada. A técnica é bastante rápida e simples e para a fazer só vai precisar de uma tesoura, fita adesiva para bainhas – como esta da IKEA –, alfinetes e de um ferro de engomar.

Num vídeo que já conta com perto de 50 mil “gostos”, Alex começa por dobrar a bainha das calças de ganga que estão demasiado compridas, deixando-as no tamanho que lhe parece mais adequado. Para marcar a altura final, usa um alfinete. Depois de retirar as calças, Alex mede a distância entre a costura da bainha e a dobra, retira a dobra e mede a mesma distância, marcando-a mais uma vez com um alfinete.

O passo seguinte é dobrar as bainhas de forma que o alfinete fique exatamente por cima da bainha, prendendo a toda a volta com alfinetes. Experimente as calças de ganga para confirmar que o tamanho está certo. Depois é usar o ferro para marcar bem as dobras, desdobrar e cortar pela linha mais acima.

Sobreponha as calças com a parte da bainha cortada de forma que o fundo cortado fique em cima da costura da bainha. Coloque a fita de bainhas entre as duas partes das calças de ganga e passe com o ferro, garantindo que derrete bem e que a bainha fica feita.

Desta forma, mantém a bainha original das calças e consegue cortá-las sem ter de usar a máquina de costura ou agulha e linha.

Nos comentários, várias pessoas perguntaram a Alex se a parte cortada não começa a desfiar ou se as duas partes não se descolam. A criadora de conteúdo salientou que não tem tido nenhum dos dois problemas, mas recomenda que as pessoas testem esta técnica com cuidado e tendo em atenção que os resultados podem variar dependendo da fita usada ou da frequência com que os jeans são lavados.

Esta técnica, partilhada nas redes sociais, funciona apenas para as calças de ganga.

Veja no vídeo o passo a passo (em inglês).