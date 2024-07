Novo estudo revela quantas maçãs deve comer por dia para baixar o colesterol

A fruta é um dos alimentos essenciais de uma alimentação equilibrada e saudável. rica em fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes, a fruta traz grandes benefícios para a saúde. Por haver uma grande variedade, não é difícil encontrar um que agrade e incorporar na dieta.

Há já vários anos que a Organização Mundial de Saúde recomenda que se consuma 400 gramas de fruta, o que equivale a cerca de cinco peças. No entanto, um novo estudo do Jornal Americano de Nutrição Clínica, citado pelo El Español, dá novas indicações sobre a dose recomendada especialmente para quem precisa de baixar o colesterol.

O estudo indica que comer no mínimo duas maçãs por dia pode ter um impacto positivo no coração e até ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue, devido à pectina e polifenóis presentes nesta fruta.

Para realizar o estudo, os especialistas colocar um grupo de pessoas em bom estado de saúde a comer duas maçãs por dia durante oito semanas. No fim, as analises mostraram uma redução importante do colesterol.

Benefícios de comer maçã

Os benefícios da maçã para a saúde são amplamente estudados. O facto de reduzir o colesterol já tem sido analisado, assim como o poder que esta fruta tem em reduzir o risco de se desenvolver doenças crónicas, como problemas cardíacos. Mas há muito mais.

Nos últimos anos já se concluiu que os antioxidantes e flavonóis presentes na maçã ajudam a prevenir o desenvolvimento de vários tipos de cancro, como o de pulmão ou o colorretal. A maçã dá também uma ajuda na melhoria da saúde óssea, cerebral e pulmonar.

Também por ser rica em fibra, a maçã promove a sensação de saciedade, ajudando a reduzir o consumo calórico e a favorecer a perda de peso.