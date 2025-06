Ainda vai a tempo de perder peso este verão. Esta balança veio para ajudar

Este artigo pode conter links afiliados*

Muitas pessoas chegam a esta altura do ano sem o corpo ou o peso que gostavam de ter. Mas ainda se vai a tempo. Em vez de desistir, há ferramentas que podem ajudar — e esta balança inteligente da Renpho é uma delas. Está com 33% de desconto e custa agora 35,57€, depois de ter estado a 52,85€. Só no último mês, mais de 4 mil pessoas compraram-na na Amazon, onde soma mais de 339 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas.

Muito mais do que medir o peso

Esta balança vai além do básico. Mede 13 indicadores diferentes, como a gordura corporal, a massa muscular, a água no corpo e até a idade metabólica. Quem a usa confirma os resultados. "Fiz análises há um mês que me davam muitos dos parâmetros que a balança mede. E ficaram praticamente iguais", contou um utilizador surpreendido com a precisão. Tudo graças aos quatro sensores inteligentes que fazem a leitura do corpo em segundos.

Informação que motiva

Todos os dados ficam guardados no telemóvel e a app da Renpho é compatível com outras populares como a Apple Health, Fitbit ou Google Fit. "Pesas-te e os dados passam automaticamente para a app. Se não tiveres a app aberta, a balança guarda tudo até à próxima utilização", explicou um utilizador. Esta sincronização automática permite ver a evolução ao longo do tempo, com gráficos simples que ajudam a manter o foco.

Ideal para usar em família

A balança permite criar perfis diferentes e reconhece cada utilizador automaticamente. "Cada pessoa pode ter a sua conta no seu telemóvel. Quando alguém se pesa, a balança percebe logo quem é", contou outra utilizadora. Além de ser prática, tem uma base de vidro resistente e um design discreto. Com tanta informação disponível de forma tão fácil, pode mesmo ser o empurrão que faltava para começar — e continuar — a emagrecer.

