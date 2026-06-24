O fim do esforço para torcer a esfregona: O famoso balde com pedal da Vileda caiu para os 30€

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Vem com capa, rato e teclado: o tablet ideal para estudar e ver séries caiu para os 100 euros

É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash

Se há tarefa da casa que ninguém adora fazer, é lavar o chão. Entre baldes pesados, esfregonas encharcadas e dores nas costas, acaba por ser mais cansativo do que devia. É precisamente por isso que o Vileda Turbo continua a ser um dos conjuntos de limpeza mais vendidos na Amazon e, durante o Prime Day, está com 30% de desconto: passa de 43,70€ para apenas 30,48€.

O que faz a diferença é o sistema de centrifugação com pedal. Basta carregar com o pé para escorrer a mopa, sem sujar as mãos nem fazer esforço. Além disso, pode ajustar a quantidade de água, tornando-o adequado para diferentes tipos de chão. O cabo telescópico também ajuda a limpar de forma mais confortável, sem precisar de andar constantemente dobrado.

Na hora da limpeza, a cabeça triangular e rotativa chega facilmente aos cantos, debaixo dos móveis e junto aos rodapés. A mopa em microfibra remove pó, cabelos e sujidade apenas com água e, no fim, pode ir diretamente para a máquina de lavar para voltar a ser usada.

Se quer tornar a limpeza da casa mais rápida e prática, esta é uma das melhores oportunidades do Prime Day para o fazer por menos de 31€.

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