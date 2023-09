Queda de elevador em resort de Bali mata cinco pessoas. Imagens são assustadoras (vídeo)

Um elevador no Ayuterra Resort, em Bali, caiu ao longo de 100 metros numa ravina depois de um dos cabos que o sustentava ter-se partido, escreve o The Guardian. Dentro do elevador seguiam dois homens e duas mulheres, entre os 19 e os 24 anos,

Imagens de câmaras de vigilância, divulgadas pelo jornal local Kumparan, mostram o elevador operado por cabo a cair pelo caminho íngreme que liga a zona superior do hotel às instalações mais abaixo, na encosta do penhasco.

Os hóspedes do resort foram todos retirados e realojados noutras unidades hoteleiras enquanto as autoridades investigam as circunstâncias deste acidente. O proprietário do Ayuterra Resort já fez saber que vai suportar todos os custos dos funerais das vítimas.

As vítimas trabalhavam todas no hotel e a tragédia relançou o debate em Bali sobre as condições de segurança e os direitos dos trabalhadores da ilha, que recebe cerca de 300 mil turistas todos os meses.