Esta vila de Paredes tem um palacete brasileiro de torna-viagem que vai poder ser visitado

O antigo edifício escolar em Baltar, Paredes, vai ser transformado numa casa museu dedicada ao poeta local Daniel Faria, uma obra consignada na quinta-feira pela autarquia, por 1,5 milhões de euros, foi hoje revelado.

Em declarações à Lusa, o presidente da câmara, Alexandre Almeida, assinalou que aquele equipamento cultural assumirá “um papel de relevo para a vila de Baltar e para o concelho de Paredes”, no distrito do Porto.

A obra requalificará um antigo palacete onde funcionou, no passado, a escola básica do 2.º e 3.º ciclos daquela localidade, dotando-o de condições para acolher também, de acordo com a autarquia local, um centro promocional da literacia e desenvolvimento pessoal, beneficiando do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O espaço, um antigo palacete brasileiro de torna-viagem do final do século XIX, atualmente propriedade do município, depois de requalificado, vai acolher o espólio de Daniel Faria, que estudou naquele estabelecimento.

Funcionará também como polo cultural, com um auditório e valências de promoção da literacia, ao serviço da comunidade escolar.

“Pretendemos que isto seja um polo cultural, além de mantermos a traça deste edifício, que é lindíssimo. No interior vai ter uma escadaria central inspirada num dos poemas de Daniel Faria”, contou.

A obra deverá prolongar-se por 18 meses, preservado a traça original do imóvel.