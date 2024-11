Há cinco alimentos que não deve comer com bananas, alertam nutricionistas

Se há fruta prática de se comer é a banana. Apesar de ser essencial descascá-las antes de se comer, não dá muito trabalho fazê-lo, nem suja as mãos. Mais do que isso, é um alimento rico em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C. Mas há que se ter em atenção que não deve ser misturada com qualquer alimento e há cinco com que não casa nada bem, advertem nutricionistas.

Uma banana média tem cerca de 89 calorias, sendo que é 75% de água. Tem 1,1 gramas de proteína, 22, 8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra, refere o site Healthline, sendo por isso um excelente snack. Podem ser consumidas com diversos alimentos, mas há cinco com que não são muito compatíveis, podendo provocar problemas digestivos e não só, explica o site espanhol Huffington Post.

O primeiro alimento que se deve evitar consumir com banana é a laranja. A junção das duas frutas pode provocar problemas digestivos, que vão de náuseas até dores de cabeça.

Também a carne vermelha não deve ser comida com banana, já que as purinas presentes na fruta não devem ser consumidas juntamente com os níveis elevados de proteína da carne. Quando juntas, podem provocar fermentação que causa gases.

O terceiro alimento que não deve ser consumido com banana vai surpreender e até dececionar algumas pessoas: trata-se de gelado. Os especialistas recomendam que se evite esta junção já que pode provocar dores de estômago.

Também deve evitar juntar banana e leite, acima de tudo por se tratar de uma combinação altamente calórica.

Por fim, os especialistas não recomendam que se junta banana e abacate. Ambos os frutos contêm altas níveis de potássio que, quando ingerido em demasia, podem provocar um pico de potássio no sangue (conhecido como hipercalemia), refere o site espanhol Huffington Post.

As cinco combinações aqui referidas não serão problemáticas se feitas ocasionalmente, ainda que possam provocar algum desconforto.