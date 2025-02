Todos nos perguntam por que temos cascas de banana no congelador. E agora fazem o mesmo

Costumamos guardar as cascas de banana no congelador por um grande propóstio e vai surpreender-se. Se tem plantas em casa, certamente já ouviu falar da importância dos fertilizantes para o crescimento e manutenção saudável das mesmas.

No entanto, sabia que pode preparar um fertilizante orgânico de forma simples e económica, utilizando um ingrediente que, normalmente, acaba no lixo? Segundo o site El Mueble, as cascas de banana são um excelente fertilizante natural, rico em nutrientes essenciais para as plantas.

Qual é o benefício?

De acordo com a publicação, as cascas de banana têm um elevado teor de potássio, fundamental para a floração, frutificação e resistência das plantas a doenças. Além disso, são também ricas em cálcio, magnésio e fósforo, contribuindo para um crescimento equilibrado e sustentável.

Outro benefício apontado é a capacidade das cascas de banana de melhorar a qualidade do solo, promovendo a retenção de água e o equilíbrio do pH. Como se tratam de matéria orgânica, a decomposição acontece de forma gradual, libertando nutrientes de maneira constante e prolongada.

Preparação do fertelizante

O processo é bastante simples e não exige grande esforço. O recomendado é guardar as cascas de banana no congelador para melhor conservação e, posteriormente, seguir este passo a passo:

Vai precisar de:

5 cascas de banana

1,5 litros de água

1 garrafa de água vazia

1 panela

Modo de preparação:

Corte as cascas de banana em pedaços pequenos. Coloque-as numa panela com 1,5 litros de água e deixe ferver durante 15 minutos. Após esse tempo, a água adquirirá uma tonalidade acastanhada, resultado da libertação dos nutrientes. Deixe arrefecer. Depois de fria, transfira a infusão para uma garrafa vazia e guarde-a para utilização posterior.

Use esta solução fora da época de floração, uma vez por semana, diluindo uma parte do fertilizante em cinco partes de água. Já durante a fase de floração, deve reduzir a frequência, aplicando o fertilizante a cada 15 dias.

Além de nutrir e fortalecer as plantas, este fertilizante caseiro também pode ajudar a revitalizá-las. Se notar que as folhas estão a ficar amareladas ou enroladas, é um sinal de que a planta precisa de mais potássio – e este é o momento ideal para recorrer às cascas de banana.