O que acontece ao nosso corpo quando comemos banana todos os dias?

As bananas são das frutas mais populares. São fáceis de transportar e de comer e são muito saborosas. Apesar de tudo, não são a fruta mais consensual. Se por um lado há quem diga que é uma excelente fonte de potássio, por outro, há quem aponte que tem demasiado açúcar.

O site Eating Well explorou tudo o que se diz sobre a banana para perceber quais são os seus benefícios para a saúde e se devem (ou não) ser consumidas diariamente. Isto para perceber se são realmente um elemento essencial de uma dieta saudável.

Comecemos por abordar o perfil nutricional deste fruto. Uma banana média tem cerca de 105 calorias, 27g de hidratos de carbono, 3g de fibra, 14g de açúcares e 422 mg de potássio. Mas em que é que estes números se traduzem?

Quais são os benefícios de consumir bananas

As bananas são uma excelente fonte de hidratos de carbono, o “combustível” para o nosso corpo. Além disso, contém vitaminas do complexo B – como B3, B6 e B12, que ajudam o corpo a retirar a energia dos hidratos. Idealmente, devem ser consumidas com gorduras saudáveis e proteína, para prolongar a energia que dão ao nosso corpo e manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis.

Apesar de haver quem diga que têm muito açúcar, podem ajudar a que consiga manter um peso saudável. Isto porque, quando parte de uma dieta saudável, ajudam a manter a sensação de satisfação por mais tempo, evitando que tenha tanta vontade de comer alimentos mais calóricos.

Outra grande vantagem da banana é que é uma boa fonte de fibra – cerca de 3g por peça ¬–, muito importante para se atingir a dose recomendada de entre 28 e 34g de fibra por dia.

A banana tem também um tipo específico de fibra – a pectina – que ajuda o corpo a libertar-se de resíduos de forma eficiente. Este tipo de fibra está mais presente em bananas mais verdes.

Esta fruta é também muito boa para o coração por ser uma excelente fonte de potássio, tendo cerca de 9% da dose diária recomendada. O potássio é também essencial para o funcionamento normal das células e pode ajudar a reduzir a pressão arterial.

Por último, as bananas têm propriedades antioxidante e ajudam a reduzir os efeitos nocivos do stress oxidativo do corpo, que pode causar inflamação e danificar os tecidos do corpo. A longo prazo, o stress pode provocar inflamação crónica, que por sua vez pode levar ao desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes e cancro.

Afinal quantas bananas deve comer por dia

Agora que já concluímos que as bananas são boas para o organismo, fica a faltar perceber com que frequência devem ser consumidas. De acordo com o site Eating Well, não há uma regra universal, ainda que comer uma ou duas peças desta fruta por dia não seja problemático para a maioria das pessoas. Não se esqueça, no entanto, de juntar esta fruta com uma fonte de gorduras saudáveis ou proteína.

Atenção que pessoas com doença renal crónica devem evitar consumir alimentos ricos em potássio – tais como bananas – para não danificar os rins e o coração.

Mesmo se não tiver nenhum problema, se consumir demasiadas bananas pode causar excesso de potássio no organismo, o que pode causar sérios problemas de saúde.

A recomendação, assim, é simples: as bananas devem ser consumidas como qualquer outro produto saudável, com moderação e como parte de uma dieta variada.