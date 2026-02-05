Facebook Instagram
Nunca deixe as bananas neste sítio. É um dos motivos por amadurecerem rápido

Este é um dos grandes motivos que deixam as bananas maduras em poucos dias
Hoje às 11:40
Quantas vezes comprou bananas e passado uns dias já estavam maduras? É algo que acontece com muita frequência, mas especialistas revelam que a forma como se guardam pode prolongar significativamente a sua durabilidade.

Citado pelo site El Cronista, os especialistas explicam que o segredo está em não guardar as bananas junto de outras frutas e colocá-las num local seco, fresco e protegido da luz solar direta. A maioria dos especialistas recomenda manter a fruta fora do frigorífico, a menos que a temperatura ambiente ultrapasse os 30 °C. É também aconselhável separar os cachos em grupos de três ou quatro bananas e, em alguns casos, envolver os cabos com película aderente, embora este último método seja controverso.

As bananas não são apenas práticas de comer: são nutritivas e fornecem vitaminas A, B, C e E, minerais como potássio e magnésio, fibra, antioxidantes e triptofano, um aminoácido que ajuda a controlar o apetite. Para além disso, ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, melhoram a digestão, fortalecem a saúde cardiovascular e auxiliam na recuperação após exercícios físicos.

 

