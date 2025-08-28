Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias

Adoramos a nossa air fryer, mas não passamos sem comida de tacho. E agora queremos esta panela

As bananas têm a tendência de amadurecer depressa demais e ganhar manchas escuras poucos dias depois de compradas, obrigando muitas vezes a consumi-las rapidamente para evitar que acabem no lixo. Quem nunca sentiu a frustração de ter de deitar fora bananas antes de as conseguir comer?

O problema, afinal, pode estar na forma como são guardadas. De acordo com a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, a maioria das pessoas conserva as bananas no sítio errado da cozinha. A especialista garante que, ao contrário do que sempre se disse, mantê-las no frigorífico ajuda a conservar a cor amarela e a frescura durante mais tempo.

Num vídeo partilhado no TikTok, a influenciadora admitiu: “Passei a vida inteira enganada. Sempre ouvi dizer que não se podiam pôr bananas no frigorífico porque ficavam pretas.” No entanto, depois de a filha lhe contar que os colegas da universidade guardavam lá as bananas, decidiu fazer o teste. Deixou algumas no frigorífico durante quatro dias depois de estarem maduras e, quando as abriu, descobriu que estavam perfeitas por dentro, sem manchas nem sabor alterado.

Segundo o Daily Express, a explicação é simples: o frio trava o processo de amadurecimento, fazendo com que a fruta dure mais tempo. Ainda assim, só deve colocar no frigorífico bananas já amarelas e maduras, pois as verdes não vão amadurecer no frio.

Outra vantagem é que, no frigorífico, as bananas ficam afastadas de outras frutas que libertam etileno — o gás responsável por acelerar o amadurecimento e a deterioração. Assim, prolonga-se a vida útil da fruta. Caso não tenha espaço no frigorífico, existem também alguns truques para conservar as bananas fora do frio.