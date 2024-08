É seguro comer bananas verdes?

As bananas são uma fruta muito saudável e extremamente versátil na cozinha. Podem ser comidas sem casca para dar energia, mas também funcionam bem num sem fim de receitas. Encontrar as bananas perfeitas nem sempre é tarefa fácil. Quando estão muito maduras, têm uma textura molenga que não é apreciada por toda a gente. E quando estão muito verde, há quem ache que não podem ser comidas. Mas será realmente assim?

Se gosta do sabor de bananas verdes, mas fica sempre na dúvida se faz mal comê-las assim, este artigo é para si. É que parece que não precisa de esperar que fiquem maduras para as consumir sem problemas. Bananas maduras e verdes têm composições diferentes, mas é sempre saudável comê-las, explica o .

De certeza que já reparou que as bananas verdes são menos doces do que as amarelas e podem até ter um sabor ligeiramente amargo. Isto acontece pois quando não está madura, esta fruta tem uma maior quantidade de amido – entre 70% e 80% da banana é amido e muito dele é o chamado resistente que é rico em fibra e não é digerível.

Quando a banana fica madura, este amido transforma-se em açúcar. Uma banana amarela tem apenas 1% de amido e é bem mais doce.

Então será que as bananas verdes são boas para o organismo?

Como é explicado pelo site Taste of Home, comer bananas verdes é bom para a saúde. Pelo menos se forem comidas em moderação.

Porque são ricas em fibra, as bananas criam uma sensação de saciedade e ajudam a evitar que as pessoas comam vários snacks entre refeições. E há outros benefícios.

O amido resistente tem um efeito prebiótico no sistema digestivo e ajuda a alimentar as bactérias boas no nosso intestino. Além disso, o amido ajuda também a reduzir os níveis de açúcar no sangue depois de uma refeição.

Por último, podem também contribuir para um cabelo mais brilhante por terem ácido fólico.

Mas atenção, nem tudo são benefícios. Quem não está habituado a consumir bananas assim pode ficar inchado e com gases devido às elevadas quantidades de fibra.