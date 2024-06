Há um local surpreendente onde deve guardar as bananas. Duram mais 15 dias

As bananas ficam frequentemente demasiado maduras e escurecidas poucos dias após serem compradas, o que significa que precisam de ser consumidas rapidamente para evitar o desperdício. Quantas vezes já sentiu a frustração de ter de deitar fora bananas antes de conseguir consumi-las?

No entanto, saiba que um dos grandes problemas é que a maioria das pessoas armazena as bananas no lugar errado na cozinha. A fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, revelou recentemente que as bananas mantêm o seu tom amarelo e ficam frescas durante mais tempo se forem guardadas no frigorífico, o que vai contra a tudo o que ouvimos até agora.

Num vídeo no TikTok, a especialista revelou: "Parece que vivi toda a minha vida enganada. Sempre me disseram que não se podia guardar bananas no frigorífico porque ficavam pretas”, começa por dizer.

"Na semana passada, a minha filha disse-me que todos os colegas da universidade dela guardam as bananas no frigorífico. Então deixei, estas bananas no frigorífico durante quatro dias inteiros depois de amadurecerem. Normalmente, neste momento, já estariam completamente pretas e cheias de manchas, por isso vou abrir uma banana para ver se é verdade que se pode guardar uma banana no frigorífico sem que ela fique preta."

A influencer abriu então a banana e ficou surpreendida ao descobrir que a fruta por dentro estava fresca e perfeitamente madura. É um equívoco comum pensar que as bananas não podem ser guardadas no frigorífico. Armazenar a fruta a uma temperatura baixa interrompe o processo de amadurecimento, garantindo que permaneçam frescas, escreve ainda o Daily Express.

Certifique-se de armazenar apenas bananas amarelas e maduras no frigorífico, pois as bananas verdes não amadurecerão no frio. Manter as bananas no frigorífico tende a ser melhor do que mantê-las numa fruteira, já que a maioria das frutas produz uma hormona de crescimento chamada etileno, e quando armazenadas juntas, a quantidade de gás etileno produzida fará com que as frutas comecem a estragar-se mais rapidamente.

O método de armazenamento no frigorífico separa as bananas das outras frutas, o que também prolonga a sua vida útil. No entanto, se não tiver espaço no frigorífico, pode também seguir estas dicas de como guardar bananas fora do frio.