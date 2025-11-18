Facebook Instagram

Nunca mais desperdice bananas: este truque mantém-nas frescas por semanas

As bananas são um fruto muito saboroso e prático, mas estragam-se depressa demais. Com este truque, as suas bananas vão passar a durar mais de 16 dias.
IOL
Hoje às 10:04
Nutritivas, deliciosas e fáceis de transportar, as bananas são um fruto versátil e prático, mas têm apenas um problema: estragam-se muito rapidamente. Em poucos dias, a casca amarela escurece, a textura amolece e surgem manchas castanhas que tornam o aspeto pouco apetecível.

Mas existe uma solução. Segundo o site La Razón, um truque caseiro muito simples pode manter as bananas frescas até 16 dias. O segredo está no talo, a parte que liga o fruto ao cacho.

O truque consiste em envolver os talos das bananas em película aderente ou fita adesiva logo após a compra. Esta técnica impede que o gás natural libertado pela fruta, que acelera o amadurecimento, se espalhe para o resto do cacho.

Para obter melhores resultados, separe as bananas individualmente e envolva cada talo um a um. Este cuidado extra atrasa ainda mais o processo de amadurecimento, mantendo as bananas firmes e amarelas durante mais de duas semanas.

Além do truque do talo, existem outras estratégias que prolongam a vida útil das bananas:

  • Guarde-as penduradas para evitar que se sobreponham ou fiquem amassadas.
  • Mantenha-as afastadas de outras frutas, especialmente maçãs e tomates, que libertam mais etileno e aceleram o amadurecimento.
  • Evite colocá-las no frigorífico antes de começarem a escurecer, o frio pode afetar negativamente o sabor e a textura.
  • Escolha um local fresco e ventilado, longe da luz solar direta.

 

