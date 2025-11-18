Nunca mais desperdice bananas: este truque mantém-nas frescas por semanas

Bananas maduras? São o segredo para este lanche nutritivo e reconfortante

Nutritivas, deliciosas e fáceis de transportar, as bananas são um fruto versátil e prático, mas têm apenas um problema: estragam-se muito rapidamente. Em poucos dias, a casca amarela escurece, a textura amolece e surgem manchas castanhas que tornam o aspeto pouco apetecível.

Mas existe uma solução. Segundo o site La Razón, um truque caseiro muito simples pode manter as bananas frescas até 16 dias. O segredo está no talo, a parte que liga o fruto ao cacho.

O truque consiste em envolver os talos das bananas em película aderente ou fita adesiva logo após a compra. Esta técnica impede que o gás natural libertado pela fruta, que acelera o amadurecimento, se espalhe para o resto do cacho.

Para obter melhores resultados, separe as bananas individualmente e envolva cada talo um a um. Este cuidado extra atrasa ainda mais o processo de amadurecimento, mantendo as bananas firmes e amarelas durante mais de duas semanas.

Além do truque do talo, existem outras estratégias que prolongam a vida útil das bananas: