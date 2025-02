Como sei se tenho incidentes de crédito no Banco de Portugal?

Se tem mais do que um crédito contratado, pode ter dúvidas se tem algum incidente registado no Banco de Portugal devido a um atraso no pagamento de uma prestação ou perante uma situação de incumprimento.

A forma mais simples de identificar incidentes no Banco de Portugal é aceder ao seu mapa através da Central de Responsabilidades de Crédito.

Saiba como obter o seu mapa e onde consultar situações de incumprimento.

Como acedo ao mapa de responsabilidades de crédito?

Para aceder ao seu mapa de responsabilidades de crédito basta entrar no site do Banco de Portugal, selecionar a área de “particulares” e clicar em Central de Responsabilidades de Crédito (CRC). Esta é a opção mais simples para quem quer limitar a informação aos créditos contratados em seu nome.

Depois, indique a data que quer consultar eventuais incidentes (mês e ano), podendo pesquisar informações até ao período máximo de cinco anos, e de seguida leia e aceite a política de dados pessoais e as condições de acesso à CRC.

Por fim, faça a sua autenticação utilizando as credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou, use o leitor do cartão de cidadão e o seu PIN. A partir daí, já pode abrir e guardar em formato PDF o seu mapa de responsabilidades de crédito.

Onde encontro os meus incidentes de crédito?

Se já tem o mapa na sua posse, este apresenta informações sobre todos os seus créditos de valor igual ou superior a 50 euros, junto de instituições de crédito.

Mas se tem vários créditos, o mapa de responsabilidades pode ser bastante extenso. Afinal, este mostra informações sobre todos os seus empréstimos, independentemente das suas prestações estarem em dia ou em atraso. Caso prefira aceder a uma síntese da informação, opte pelo mapa agregado.

Contudo, se abrir o mapa de responsabilidades de crédito, pode verificar que a informação é apresentada em 13 campos de destaque. Para saber os créditos que tem como devedor ou fiador que estão em incumprimento, foque-se nestes cinco campos:

Tipo de negociação;

Em litígio judicial;

Montante total em dívida;

Montante e entrada em incumprimento;

E montante potencial.

Caso o seu mapa não apresente nenhum destes campos com a indicação de incumprimento, valor vencido ou indique o valor a zeros, as suas prestações estão em dia. Se constar outro tipo de informação, então é provável estar em incumprimento na data em questão.

No entanto, tenha atenção à data selecionada. Se selecionar uma data mais antiga, onde ainda havia uma dívida por liquidar, essa informação aparece no mês em que a dívida de crédito existia. Por exemplo, se tinha uma dívida de crédito em setembro de 2024, mas liquidou a dívida no mês seguinte (outubro), esta deixa de ser apresentada no mapa referente a outubro, publicado em novembro.

O mapa de responsabilidades do Banco de Portugal é atualizado mensalmente?

Sim. O mapa de responsabilidades do Banco de Portugal é atualizado todos os meses, após as entidades participantes comunicarem a informação ao BdP. Pode consultar no site do Banco de Portugal as datas previstas para a divulgação das centralizações mensais de responsabilidades de crédito.