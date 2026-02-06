Banco de Portugal explica o que fazer se tiver ficado com notas molhadas devido ao mau tempo

O mau tempo que se tem feito sentir em várias regiões do país levou muitos portugueses a perder ou danificar bens pessoais. Perante esta situação, o Banco de Portugal recorda que existe um serviço público que permite recuperar o valor de notas danificadas, desde que determinados critérios sejam cumpridos.

Trata-se do serviço de valorização de notas, um mecanismo gratuito através do qual o Banco de Portugal analisa as notas apresentadas e, caso estejam reunidas as condições necessárias, devolve o respetivo valor ao seu proprietário.

O reembolso só é efetuado se as notas forem consideradas genuínas e se for possível reconstituir mais de metade da nota. Em contrapartida, notas que tenham sido danificadas de forma intencional não dão direito a qualquer devolução.

As notas danificadas podem ser entregues diretamente nas tesourarias do Banco de Portugal em Lisboa, Porto, Braga, Viseu, Coimbra, Évora, Faro, Ponta Delgada e Funchal. Existe ainda a possibilidade de envio por correio registado com “valor declarado”, para quem não consiga deslocar-se presencialmente.

Depois de entregues, os fragmentos das notas são enviados para o Complexo do Carregado, onde o Banco de Portugal procede à análise e apuramento do montante a devolver. O valor é posteriormente creditado na conta bancária indicada pelo proprietário ou pode ser levantado em qualquer tesouraria do Banco de Portugal.