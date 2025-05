No jardim, festivais ou filas: o produto viral que vai estar sempre connosco

Este artigo pode conter links afiliados*

É discreto, pesa pouco e pode ser transportado ao ombro ou dentro de uma mochila. Já foi usado em festivais, paragens de autocarro, acampamentos e até em corredores de hospitais. O banco portátil ajustável começou por ser popular entre quem gosta de estar ao ar livre, mas rapidamente ganhou espaço noutras rotinas do dia a dia — sobretudo entre quem não pode ou não quer passar demasiado tempo em pé.

Com mais de 500 avaliações positivas, este banco portátil (disponível na Amazon por 23,99€) ajusta-se em altura entre os 6,5 e os 45 cm, aguenta até 180 kg e, mesmo assim, pesa apenas 1,2 kg. “Cómodo, leve e muito útil”, resume um dos comentários. E não é caso único — há quem diga que “é fantástico para levar em toda a espécie de viagens” e até no autocarro ou no comboio.

O funcionamento é simples: basta segurar as extremidades, girar e ajustar. Quando fechado, o banco fica compacto e o cordão de pressão impede que se abra sozinho. A base antiderrapante ajuda a que se mantenha firme, mesmo em terrenos mais irregulares, como relva ou calçada. “Chegou muito compacto, exatamente como descrito”, escreve uma utilizadora. “Fiquei com dúvidas no início, mas depois vi que é muito resistente.”

O banco tem uma estrutura resistente e estável, com reforços laterais que aumentam a segurança e evitam que deslize facilmente. Embora seja feito inteiramente em plástico, aguenta bem o uso prolongado e continua confortável mesmo depois de algum tempo sentado. “Uma ótima solução para quem passa muito tempo em filas”, escreve uma utilizadora. Outro comentário acrescenta: “É especialmente útil para quem está mais debilitado e não consegue estar muito tempo de pé.”

A versatilidade também ajuda a justificar o sucesso. Pode ser usado em casa (em divisões pequenas, durante tarefas como costura ou jardinagem), mas é no exterior que mostra todo o seu potencial: caminhadas, praia, pesca, churrascos ou concertos ao ar livre. “Muito prático. Serve para quase tudo, tanto para acampar como para espaços limitados”, confirma uma avaliação. Outro comentário acrescenta: “É cómodo de levar, pesa pouco e é ótimo para utilizar ao ar livre.”

Com tantas pessoas a elogiarem a utilidade e conforto deste banco dobrável, não é difícil perceber por que motivo se tornou tão popular. Não ocupa espaço, está sempre à mão e resolve uma necessidade simples: poder sentar-se onde e quando for preciso.

