Festivais, filas ou jardim: o banco portátil que nunca mais vai querer deixar em casa

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Há produtos que parecem simples à primeira vista, mas que, na prática, fazem uma diferença enorme no dia a dia. Este banco portátil começou por ganhar popularidade entre os adeptos do ar livre, mas rapidamente se tornou presença habitual em festivais, paragens de autocarro, corredores de hospitais e até em transportes públicos. É discreto, pesa apenas 1,15 kg e pode ser transportado ao ombro — tem umas asas próprias para isso — ou dentro de qualquer mochila sem ocupar espaço. Disponível na Amazon, já acumula centenas de avaliações positivas e os comentários de quem o usa no dia a dia não deixam dúvidas sobre a sua utilidade.

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O que o distingue dos bancos dobráveis comuns

Ao contrário dos modelos tradicionais, este banco funciona por um sistema telescópico com 120 segmentos interligados que formam uma estrutura em escama de peixe — o que lhe confere uma estabilidade surpreendente para o tamanho que tem. Fechado, ocupa apenas 7x7x45 cm. Aberto, chega aos 26 cm de diâmetro e ajusta-se em altura até aos 45 cm. O assento redondo é confortável e a base antiderrapante mantém o banco firme mesmo em superfícies irregulares como relva, calçada ou o piso de uma casa de banho adaptada. A carga máxima é de 180 kg — um valor que surpreende quem vê o produto pela primeira vez.

Para quem é realmente útil

Quem passa muito tempo em filas — consultas, serviços públicos, concertos ou eventos desportivos

Quem tem mobilidade reduzida — pessoas mais idosas, quem está a recuperar de uma operação ou quem se cansa facilmente em pé

— pessoas mais idosas, quem está a recuperar de uma operação ou quem se cansa facilmente em pé Quem gosta do ar livre — caminhadas, pesca, festivais, piqueniques ou churrascos

— caminhadas, pesca, festivais, piqueniques ou churrascos Quem viaja — cabe em qualquer bagagem e resolve situações inesperadas, desde uma paragem de comboio a uma casa de banho sem adaptações

O que dizem os compradores

As avaliações são o reflexo mais honesto de um produto — e neste caso falam muito bem. Aqui ficam alguns dos comentários mais ilustrativos:

"É muito, muito estável. Foi super útil também para tomar banho nas férias, onde não havia casa de banho adaptada. Muito contentes, temos dois por precaução."

"Comprei para a minha avó e várias pessoas na rua perguntaram-me por ele. Se tem problemas para passar muito tempo de pé, não hesite."

"Tenho uma operação e não consigo estar muito tempo em pé. Uso-o para ir a concertos. É fácil de transportar dobrado e, aberto, aguenta o meu peso sem problema."

"É um banco muito prático e pesa pouco. Cabe perfeitamente numa mochila pequena."

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