Mais de 65% dos portugueses estão pouco satisfeitos com o seu banco

Um estudo independente realizado pela Nickel, instituição financeira de pagamentos, em parceria com a DATA E, revela que mais de 65% dos portugueses têm um grau de satisfação baixo com o seu banco, com as regiões do Centro, Alentejo e Norte a apresentarem os valores mais elevados de insatisfação em relação à média nacional.



Apesar do reduzido nível de satisfação, apenas 13% demonstram uma forte intenção para uma mudança. Apenas na região centro se verifica uma tendência mais próxima dos 20%.



Em relação ao histórico de mudança de instituição, três em cada dez inquiridos afirmam que a última vez que mudaram de banco foi há mais de cinco anos, 22,6% revela que nunca mudou de instituição financeira e 30% refere que a última vez que mudou de banco foi há mais de dez anos. Entre as razões apontadas para considerar uma mudança nos próximos 12 meses destacam-se o elevado custo das comissões de manutenção, o pagamento de comissões consideradas desnecessárias e o preçário elevado e pouco competitivo.



No que diz respeito ao conhecimento de instituições financeiras digitais, mais de 95% dos portugueses conhecem-nas e mais de 73% dos que ainda não possuem uma conta digital tencionam aderir no futuro. Esta disposição é particularmente significativa no Norte, Lisboa e Alentejo. De destacar ainda um crescimento nas intenções de abertura de conta em instituições financeiras digitais na região do Algarve, com um crescimento de 154% em 2024, face a 2023.



O mesmo estudo revelou que 47% dos portugueses opta por ter conta em mais do que um banco devido a fatores como a diversificação de risco, a existência de contas poupança ou de investimento em instituições diferentes, a contratação de créditos em bancos específicos ou uma melhor gestão dos gastos.





Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders