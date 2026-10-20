Banho quente ou frio: afinal, qual deles é que faz melhor à saúde? A resposta vai surpreendê-lo

É uma escolha que faz parte da rotina diária, mas que também gera dúvidas: será melhor tomar um banho quente para relaxar ou optar por água fria para despertar o corpo?

A página de Instagram Tua Saúde, dedicada a conteúdos de saúde e bem-estar, partilhou um conjunto de informações sobre os possíveis efeitos das duas opções. Entre os benefícios apontados estão o relaxamento muscular, a sensação de alerta, a melhoria do sono e até a prevenção de constipações.

No entanto, nem todas estas afirmações têm o mesmo apoio científico. A temperatura da água pode influenciar a forma como nos sentimos, o conforto muscular e a saúde da pele, mas isso não significa que um banho quente ou frio seja capaz de prevenir ou tratar várias doenças.

A escolha mais adequada depende do objetivo, das características de cada pessoa e, sobretudo, da temperatura utilizada.

Banho frio: ajuda mesmo a despertar o corpo?

Um banho frio pode aumentar a sensação de alerta e ajudar algumas pessoas a sentirem-se mais despertas, sobretudo de manhã. A exposição súbita à água fria desencadeia uma resposta fisiológica ao frio, que pode aumentar temporariamente a frequência respiratória e a atividade do sistema nervoso simpático.

É também por esse motivo que a água fria pode ser desconfortável para quem não está habituado.

Segundo a Cleveland Clinic, existem estudos sobre os possíveis efeitos da exposição à água fria na recuperação muscular e na dor após o exercício. Contudo, a evidência relativa a outros benefícios, como a perda de peso ou o reforço do sistema imunitário, continua limitada. Além disso, parte da investigação diz respeito à imersão em água fria, não necessariamente a um duche rápido.

A água fria acelera o metabolismo?

A exposição ao frio pode aumentar temporariamente o gasto energético, uma vez que o organismo precisa de manter a temperatura corporal. No entanto, isso não significa que tomar banho frio seja uma estratégia eficaz para emagrecer.

A Cleveland Clinic salienta que a investigação disponível não permite considerar os duches frios uma solução comprovada para a perda de peso.

Por isso, se o objetivo é controlar o peso, é preferível apostar em hábitos sustentáveis, como uma alimentação equilibrada e atividade física regular, em vez de depender da temperatura da água.

Banhos frios fortalecem o sistema imunitário?

Esta é outra das alegações que merece cautela. Embora existam estudos sobre a relação entre a exposição ao frio e determinadas respostas do organismo, não há evidência suficiente para afirmar que tomar duches frios previne infeções ou fortalece de forma garantida as defesas imunitárias.

O mesmo se aplica à ideia de que os banhos frios previnem constipações. Uma constipação é uma infeção causada por vírus, e não existe base científica sólida para recomendar duches frios como método de prevenção.

E quanto à queda de cabelo e à firmeza da pele?

Não existem provas robustas de que os banhos frios reduzam a queda de cabelo ou façam crescer cabelo mais saudável. A temperatura da água pode influenciar o conforto do couro cabeludo e a forma como o cabelo é lavado, mas não deve ser apresentada como tratamento para a queda capilar.

Também não é correto afirmar que a água fria torna a pele permanentemente mais firme. A sensação de maior tonicidade após um banho frio não equivale a uma alteração duradoura da estrutura da pele.

Banho quente: pode ajudar a relaxar e a dormir melhor?

Um banho quente ou morno pode ser uma boa opção para quem procura relaxar no final do dia. O calor pode proporcionar conforto, ajudar a aliviar a sensação de tensão muscular e integrar uma rotina de desaceleração antes de dormir.

Existe, aliás, investigação científica sobre a relação entre o banho morno e o sono.

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2019 na revista Sleep Medicine Reviews analisou estudos sobre o aquecimento passivo do corpo através de duches ou banhos antes de deitar. Os resultados sugerem que um banho morno, realizado cerca de uma a duas horas antes de ir para a cama, durante pelo menos dez minutos, pode ajudar a adormecer mais rapidamente e melhorar alguns indicadores de qualidade do sono.

Os autores ressalvam, contudo, que a quantidade de estudos disponíveis era limitada e que são necessárias mais investigações para esclarecer os efeitos e as condições ideais.

Assim, um banho morno pode ser útil numa rotina noturna, mas não deve ser visto como uma solução garantida para a insónia ou outros problemas persistentes de sono.

A água quente ajuda a descongestionar as vias respiratórias?

O vapor de um duche quente pode proporcionar uma sensação temporária de alívio quando o nariz está congestionado. No entanto, essa sensação não significa necessariamente que a doença esteja a ser tratada ou que a duração dos sintomas vá diminuir.

É importante não confundir o conforto momentâneo com um efeito terapêutico comprovado. A água não precisa de estar muito quente para que o banho seja agradável e, em qualquer caso, deve evitar-se a exposição a temperaturas que possam provocar queimaduras.

Os banhos quentes eliminam toxinas?

A afirmação de que a água quente remove toxinas do organismo é enganadora.

Um banho ajuda a limpar a pele, removendo suor, sujidade e resíduos. Porém, isso não significa que esteja a eliminar toxinas acumuladas no corpo. A transformação e eliminação de muitas substâncias residuais são asseguradas principalmente por órgãos como o fígado e os rins.

Também não há fundamento suficiente para afirmar que um banho quente trata enxaquecas ou elimina inchaços localizados. Algumas pessoas podem sentir alívio ou conforto, mas os efeitos variam e não substituem uma avaliação médica quando os sintomas são intensos ou recorrentes.

Água muito quente pode prejudicar a pele

Independentemente da preferência por banhos quentes ou frios, há um cuidado que merece atenção: evitar temperaturas excessivamente elevadas.

A Academia Americana de Dermatologia recomenda duches curtos, de cerca de cinco a dez minutos, com água morna, especialmente para quem tem pele seca. A água demasiado quente pode agravar a secura e a irritação cutânea.

A organização aconselha ainda a utilização de produtos de limpeza suaves e a aplicação de um hidratante logo após o banho, enquanto a pele ainda está ligeiramente húmida.

Estas recomendações são particularmente relevantes para pessoas com pele sensível ou problemas dermatológicos, como eczema, que podem piorar com banhos prolongados e quentes.

Por isso, não é necessário escolher água fria para cuidar da pele. Muitas vezes, a opção mais equilibrada é simplesmente evitar temperaturas extremas.

Afinal, deve escolher banho quente ou frio?

Não existe uma temperatura ideal para todas as pessoas ou para todas as situações. O importante é perceber o que procura e evitar atribuir à água benefícios que a ciência ainda não confirmou.

Se quer relaxar: um banho morno pode ajudar a aliviar a sensação de tensão e proporcionar conforto.

S e quer preparar-se para dormir: um banho morno, cerca de uma a duas horas antes de deitar, poderá ajudar a adormecer mais rapidamente.

Se quer sentir-se mais desperto: a água fresca pode aumentar temporariamente a sensação de alerta, desde que seja confortável para si.

Se tem pele seca ou sensível: prefira água morna, duches curtos e um hidratante adequado.

Se procura prevenir constipações ou reduzir a queda de cabelo: não conte com a temperatura do banho como método comprovado para alcançar esses resultados.

A água fria pode não ser adequada para todas as pessoas. A Cleveland Clinic recomenda especial prudência a quem tem problemas cardíacos ou alterações do ritmo cardíaco, uma vez que a exposição súbita ao frio pode desencadear respostas cardiovasculares. Nestes casos, é aconselhável procurar orientação clínica antes de experimentar duches frios intensos.

No final, a melhor escolha não tem de ser a mais extrema. Um banho confortável, com água morna e sem duração excessiva, é uma opção equilibrada para a maioria das rotinas. Mais importante do que seguir uma tendência das redes sociais é distinguir os benefícios plausíveis das promessas que ainda não têm provas suficientes.