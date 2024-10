5 erros que está a cometer quando toma banho e que precisa mesmo de evitar

Tomar banho é algo que faz parte da rotina diária de toda a gente. Há quem prefira pôr-se debaixo de água de manhã, para poder acordar, ou até que opte por tomar duche à noite para tirar a sujidade do dia.

Seja qual for a hora a que está a tomar banho, temos a certeza que não o faz da maneira correta. É que há 5 erros que todos cometemos na hora do duche e que são maus para a saúde da nossa pele e cabelo, explica o site francês So Busy Girls.

1. Tomar banho com água demasiado quente

Principalmente no inverno, quando os dias são frios, sabe bem tomar um banho com água bem quente, quase a escaldar. Apesar de fazer bem à alma, faz mal à pele. Água muito quente deixa a derme mais seca, enfraquecida e sensível. Isto pode potenciar o surgimento de eczema e manchas.

Experimente tomar banho com água a uma temperatura mais baixa. E não, isto não quer dizer fria. A temperatura ideal para um banho é entre 35 e 40 graus.

Esta recomendação também se aplica quando lava apenas as mãos. Evite cair na tentação de as lavar com água excessivamente quente.

2. Usar quantidades exageradas de champô e gel de banho

Lavar o cabelo e o corpo quando se toma banho é essencial e parece que quanto mais champô e gel de banho usamos, melhor é o cheiro. Mas neste caso o exagero é inimigo da perfeição. Estes produtos de higiene pessoal têm componentes agressivos que, a longo prazo, podem irritar a nossa pele e couro cabeludo.

Tente não lavar o cabelo todos os dias para evitar reações alérgicas, explica o site francês So Busy Girls. Quando lavar o rosto, tenha também em atenção os produtos que usa.

3. Tomar banhos demorados

Há dias em que ficar debaixo de água sabe muito bem, mas banhos demorados traduzem-se em contas de água elevadas. Cada minuto no banho conta quando se quer poupar o bem essencial.

Procure tomar banhos mais curtos ou, em alternativa, desligue a água sempre que puser champô ou usar sabonete. Assim irá poupar água, o que é bom para a sua carteira e também para o ambiente.

4. Secar-se com uma toalha suja

A casa de banho é a zona mais húmida da casa, o que faz com que as toalhas não sequem completamente e que acabem por desenvolver bactérias. É por esta razão que as toalhas ficam a cheirar mal passado pouco tempo.

Para evitar este problema, estenda as toalhas assim que acabar de se secar e deixe-a numa zona ventilada para que possa secar corretamente. Lave as toalhas de banho a cada 3 ou 4 utilizações.

5. Usa uma esponja de banho puff

Conhece aquelas esponjas em nylon que parecem quase uma flor? Podem ser muito práticas para espalhar o gel de banho, mas são um antro de bactérias por nunca ficarem realmente secas.

De acordo com o site francês So Busy Girls, não deve usar a mesma mais do que três semanas seguidas.