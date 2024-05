Quantos banhos deve tomar por semana? Saiba o que dizem os médicos

No que diz respeito ao banho, cada pessoa tem os seus hábitos. No entanto, facilmente concordamos que tomar banho com regularidade é, mais do que desejável, algo considerado saudável. Mas será que tomar mais banhos é sinónimo de se ser mais saudável? Será que estar mais limpo é sempre bom para o ser humano?

Parece que até no banho, o exagero não é de todo recomendado e, sim, é possível tomar demasiados banhos. De acordo com o site WebMD, o número de vezes que nos banhamos deve ser suficiente para estarmos limpos e, claro, não cheirar mal. Mas não deve ser tão elevado que acabe com a camada natural protetora que cobre a pele.

O que acontece quando tomamos demasiados banhos?

A pele está coberta por uma fina camada de óleo e de bactérias “boas” que ajuda a protegê-la, mantendo-a hidratada e livre de germes. O que acontece quando se toma banho em demasia é que começamos a eliminar esta camada protetora.

Sem esta película protetora, a pele fica seca e irritada, e pode criar fissuras. Isto permite a entrada de germes e alergénicos que podem provocar infeções e reções alérgicas.

Mas há ainda outra agravante. Ao estarmos constantemente a lavarmo-nos, vamos reduzindo a exposição do nosso organismo a germes, o que pode parecer bom à primeira vista, mas acaba por ser um desserviço ao nosso sistema imunitário que deixa de criar anticorpos contra aquela ‘ameaça’. É por esta razão que muitos pediatras e dermatologistas não recomendam que se dê banho às crianças todos os dias.

E se não tomarmos banhos suficientes?

Vamos ser honestos: o primeiro problema que se encontra quando não se tomam banhos suficientes é o cheiro. Mas este está longe de ser o único. Não ter uma correta higiene pode ter impacto na saúde e provocar problemas de pele.

O excesso de óleo na pele pode fazer com que se acumulem bactérias e a sujidade pode entupir os poros, fazendo com que se desenvolva acne. Além disso, para quem já tem problemas de pele, como eczema, pode ver o problema agravado ao tomar poucos banhos.

Afinal, quantos banhos devemos tomar por semana?

O número de banhos ideal não existe. Isto porque, como quase tudo o que seja relacionado com saúde, vai variar de pessoa para pessoa.

Muitos médicos acreditam que tomar banho todos os dias não é problemático para a maioria das pessoas. Mais do que isso, já não será bom. No entanto, tomar banho entre duas a três vezes por semana poderá ser suficiente. Vai depender de alguns fatores.

De acordo com o site WebMD, o número de banhos ideal depende do estilo de vida de cada um. Uma pessoa que trabalhe ao sol ou que tenha um trabalho fisicamente extenuante terá de tomar banho com mais frequência do que uma pessoa que tenha um emprego mais sedentário. Há outros fatores que também devem ser tidos em consideração, como o tipo de pele ou se se tem alergias.

E não é só a frequência com que tomamos banho que tem influência na saúde. Também a duração e o tipo de produtos usados têm impacto. Um duche rápido é diferente de um banho de imersão de uma hora.

O ideal é tomar duches de três a cinco minutos e concentrar-se nas zonas que costumam ficar mais sujas: axilas, zona genital e cara. Não precisa de se esfregar sempre o corpo todo e o cabelo, na maioria dos casos, só precisa de ser lavado duas a três vezes por semana.

Use produtos não muito agressivos e evite tomar banho com água muito quente. Na hora de se secar, não esfregue a pele com a toalha.