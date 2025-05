Baratas em casa? Provavelmente seja isto que as esteja a atrair

Muitas vezes, sem sequer dar conta, podemos estar a atrair baratas através de um objeto que muitos de nós temos em casa: o cartão.

Especialistas alertam que este material pode funcionar como abrigo e fonte de alimento para estes insetos indesejados, tornando-se um foco de infestação difícil de controlar.

Porque razão o cartão atrai baratas?

Em declarações ao site HuffPost, p professor assistente de entomologia urbana na Louisiana State University, Aaron Ashbrook, o cartão é especialmente atrativo para baratas: “Elas comem o cartão. Também o consomem como fonte de água. Por isso, se o cartão estiver húmido, elas podem obter tanto comida como água dele,”

Outro fator que contribui para esta atratividade prende-se com as propriedades absorventes do cartão, que retém odores produzidos pelas próprias baratas, tornando-se assim um sinal olfativo que as atrai ainda mais.

Como evitar a infestação

Provavelmente deve ter cartão em casa e em sítios que raramente lá vai, como por exemplo os cantos pouco visíveis ou garagens. Por isso, reciclar caixas e não acumular cartão em casa é fundamental para minimizar este risco.

Além disso, é importante manter a casa limpa, especialmente as áreas de cozinha e casas de banho, onde as baratas tendem a procurar alimento e água. Selar possíveis pontos de entrada e eliminar fontes de humidade ajuda também a tornar o ambiente menos convidativo para estes insetos.