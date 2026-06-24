Chegou a época mais temida por quem odeia baratas. Mercadona tem três soluções à venda

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Baratas em casa? Estes três produtos da Mercadona vão ser a salvação para este verão (e custam menos de 3 euros)

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Com a chegada dos dias mais quentes, aumenta também a presença de insetos dentro de casa. As baratas são uma das pragas mais comuns do verão e tendem a surgir em zonas como cozinhas, casas de banho e despensas.

Para ajudar a combater este problema, a Mercadona tem à venda três soluções da marca Bosque Verde. Entre elas está a Armadilha para Baratas, disponível por 2,95 euros, o Spray Inseticida, por 2,35 euros, e o Inseticida Líquido, que custa 2,80 euros. Percorra a galeria acima e veja estes três produtos.

As armadilhas destacam-se por serem uma opção prática e fácil de utilizar. Basta retirar o produto da saqueta metalizada e colocá-lo junto das zonas onde as baratas costumam refugiar-se, como atrás do frigorífico, debaixo do lava-loiça, junto a móveis ou perto de outras fontes de alimento.

Segundo a marca, o isco presente no interior da armadilha atrai as baratas, que acabam por ingerir o biocida. O efeito não se limita ao inseto que entra em contacto com o produto, já que este pode contribuir para eliminar outras baratas da colónia.

Outro ponto a favor é o facto de as armadilhas não libertarem substâncias para o ambiente, sendo consideradas adequadas para casas com animais de estimação. Ainda assim, a recomendação passa por colocá-las fora do alcance de crianças e animais.

Para quem procura uma solução rápida para travar o aparecimento destes visitantes indesejados durante o verão, estas são algumas das opções que já pode encontrar nas lojas Mercadona.