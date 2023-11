Este produto natural vai afastar as baratas de sua casa para sempre

As baratas provocam repugnância e tiram o sono a muitas pessoas que têm de lidar com a sua invasão em casa. É uma praga que comporta alguns riscos, na verdade. Algumas pessoas são alérgicas às fezes e à saliva das baratas e algumas podem mesmo desenvolver crises asmáticas, como refere o ‘American College of Allergy, Asthma, & Immunology’, citado pelo site House Digest.

Mas existe um método, pouco conhecido, para repelir o temido inseto: o óleo essencial de orégãos. Basta diluir este óleo em água para afastar as baratas e ao mesmo tempo obter uma solução segura para pessoas, animais e plantas, já que não é um produto químico e tóxico.

O site House Digest recomenda a seguinte preparação:

• Comece por encher um borrifador com água e depois adicione algumas gotas de óleo

• Pulverize toda a casa, incluindo bancadas da cozinha

• Aplique o spray em todas as áreas onde as baratas podem estar escondidas todas as semanas

O óleo de orégãos é conhecido por ser antifúngico, antiviral e antimicrobiano, tornando-o seguro para uso em superfícies que entram em contato com alimentos.