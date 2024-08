A solução para acabar com baratas em casa está no armário dos condimentos

As doenças que atacam no verão

Verão é sinónimo de praia, férias e dias mais longos. Para muita gente é também sinónimo de baratas em casa. Chegam os dias quentes e parece que a população destes insetos triplica e começa a fazer visitas indesejadas na casa das pessoas. Se tem este problema, vamos ensinar como pode expulsá-las sem usar produtos agressivos.

Normalmente as baratas aparecem nas zonas onde há alimentos. Por isso, a primeira recomendação será sempre garantir que não tem comida à vista e de fácil acesso. Feche bem os pacotes, leve o lixo regularmente e limpe o chão e as bancadas para evitar deixar migalhas ou vestígios de alimentos.

Claro, isto não será suficiente para dizer adeus às baratas. Muita gente vai buscar os produtos químicos para acabar com os insetos. Mas para quem prefere não usar produtos agressivos em casa, a melhor solução poderá estar no armário dos condimentos, explica o site El Economista.

Os orégãos são um inseticida caseiro muito eficaz contra as baratas, refere o site espanhol, salientando que isto já foi comprovado. De acordo com o site The Pest Rangers, esta erva aromática é muito eficaz contra estes insetos pois elas odeiam o seu cheiro. A melhor forma de o usar é em óleo essencial, mas também pode usar-se a planta.

O que deve fazer é misturar orégãos frescos numa garrafa com difusor juntamente com azeite, vinagre e água – estes três líquidos em partes iguais. Se preferir o óleo essencial, ponha apenas o vinagre e a água, ou até apenas água, como recomenda o The Pest Rangers.

Pulverize a mistura em algumas zonas chave de casa, como ao pé de portas e janelas, na zona da cozinha e ao pé do caixote do lixo. Vai ver que as baratas deixam de fazer as suas visitas indesejadas.