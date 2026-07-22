É por isto que nunca deve pisar uma barata. Explicamos as consequências

As baratas continuam a ser um dos maiores pesadelos domésticos, sobretudo nas zonas urbanas. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sua presença nem sempre está relacionada com falta de higiene. Basta que entrem pelas canalizações, condutas ou pequenas frestas para aparecerem dentro de casa.

Perante uma barata, a reação mais comum é imediata: esmagá-la com o pé. No entanto, especialistas alertam que este gesto pode não ser a melhor solução e pode até representar um risco para a saúde de quem vive na habitação.

O alerta foi divulgado por especialistas citados pelo portal brasileiro UOL. Segundo explicam, quando uma barata é esmagada, pode libertar bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos presentes no seu organismo.

Além disso, se a sola do sapato não for devidamente limpa e desinfetada, esses contaminantes podem acabar por ser transportados para outras divisões da casa.

Os especialistas referem ainda que, mesmo quando é utilizado um inseticida, a barata pode libertar estes contaminantes, embora de forma mais gradual. Existem também estudos que associam estes insetos à transmissão de diversas doenças, entre as quais tuberculose, poliomielite, febre tifoide, conjuntivite, pneumonia, hepatite A e lepra.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um documento técnico sobre baratas e controlo de pragas, onde explica que estes insetos podem transportar bactérias, fungos, vírus e outros agentes patogénicos, contaminar alimentos e representar um problema de saúde pública.

A OMS também refere que as baratas estão associadas à contaminação de alimentos e à transmissão mecânica de microrganismos, além de serem uma importante fonte de alergénios, sobretudo em ambientes urbanos.

Como eliminar uma barata em segurança?

O cenário ideal passa por apanhar o inseto com um pedaço de papel ou outro objeto e descartá-lo fora de casa. No entanto, como nem sempre isso é fácil, os especialistas apontam outras alternativas:

Água quente;

Álcool em gel;

Detergente da loiça;

Armadilhas com veneno;

Inseticida em gel.

Independentemente do método utilizado, é aconselhável limpar e desinfetar a zona onde a barata esteve e higienizar qualquer objeto que tenha sido usado para a eliminar.