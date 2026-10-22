No dia em que Sara Carreira faria 27 anos, Bárbara Bandeira partilha vídeo arrepiante da filha de Tony Carreira

Há amizades que o tempo não apaga. Bárbara Bandeira voltou a emocionar os seguidores ao recordar Sara Carreira, a melhor amiga que perdeu em dezembro de 2020. Na quarta-feira, 21 de outubro, dia em que a filha de Tony Carreira completaria 27 anos, a cantora recuperou duas recordações especiais das duas: uma fotografia e um vídeo marcado pela cumplicidade, pelos sorrisos e pelo carinho que partilhavam.

«Tenho saudades tuas todos os dias», escreveu Bárbara Bandeira na legenda da fotografia publicada nas stories do Instagram, numa homenagem que voltou a trazer à memória a ligação especial entre as duas jovens.

O vídeo que partilhou revela um lado íntimo dessa amizade. Entre gestos de carinho e sorrisos cúmplices, as imagens recordam a proximidade que existia entre as duas cantoras e os momentos que viveram juntas, agora guardados na memória de quem as conheceu.

A fotografia e o vídeo que recordam uma amizade especial

Bárbara Bandeira não deixou passar em branco uma data que continua a ter um significado especial. No dia em que Sara Carreira celebraria mais um aniversário, a artista escolheu recuperar imagens que mostram a espontaneidade e a cumplicidade da relação que mantinham.

A fotografia das duas e o vídeo carinhoso partilhado nas redes sociais oferecem um vislumbre dessa amizade, construída ao longo dos anos e marcada também pela paixão comum pela música.

A homenagem ganha uma dimensão particularmente emotiva por recordar Sara através de momentos felizes, com sorrisos e gestos de afeto, em vez de se centrar apenas na dor da perda.

A mensagem escolhida por Bárbara, «Tenho saudades tuas todos os dias», resume a importância que a amiga continua a ter na sua vida.

Sara Carreira faria 27 anos: a jovem cantora que morreu aos 21

Nascida a 21 de outubro de 1999, em Dourdan, França, Sara Carreira era a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes. Seguiu os passos da família na música e começou a construir o seu próprio percurso artístico.

Em 2019, lançou o EP Metade, que reuniu temas como «Vou Ficar» e «Para Não Chorar». Em 2020, participou no programa «A Máscara», da SIC, e desenvolveu também um projeto ligado à moda, com a marca Éssê by Sara Carreira.

A sua vida foi interrompida a 5 de dezembro de 2020, quando morreu na sequência de um acidente de viação na autoestrada A1, na zona de Santarém. Tinha apenas 21 anos.

A notícia provocou uma onda de consternação entre familiares, amigos, colegas e admiradores, que acompanharam o percurso da jovem artista e os primeiros passos da sua carreira a solo.

A memória de Sara Carreira continua viva

Para além das homenagens que recebe de familiares e amigos, o nome de Sara Carreira continua ligado a uma causa criada em sua memória.

A Associação Sara Carreira, fundada pela família após a sua morte, atribui bolsas de estudo a crianças e jovens com dificuldades económicas, procurando ajudá-los a prosseguir a formação e a concretizar os seus sonhos.

A iniciativa pretende dar continuidade aos valores que a família associa à jovem cantora, transformando a sua memória numa oportunidade para outros jovens construírem o próprio futuro.

No dia em que Sara completaria 27 anos, a homenagem de Bárbara Bandeira trouxe novamente para primeiro plano uma amizade que continua a ser recordada através de imagens, palavras e pequenos momentos guardados ao longo dos anos.