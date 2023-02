Bárbara Parada revela detalhes do fim do namoro com Miguel Vicente: “Infelizmente ainda gosto muito dele"

A ex-concorrente do Big Brother, Bárbara Parada, esteve hoje no programa ‘Dois às 10’, da TVI, e revelou detalhes do fim do namoro com Miguel Vicente, que conheceu dentro do programa.

Confrontada por Cláudio Ramos sobre se Miguel a terá usado, Bárbara respondeu: “não quero pensar que o que eu vivi lá dentro foi mentira.” Mas deixou a ressalva: “vou ser-vos sincera: a pessoa que eu conheci cá fora não tem nada a ver com a pessoa que eu conheci la dentro. Nada!”

A jovem diz-se “muito magoada” com o fim desta relação. “Infelizmente ainda gosto muito dele. Ainda sinto muita coisa por ele.”

Bárbara Parada conta ainda que Miguel Vicente se limitou apenas a acenar-lhe quando voltaram a encontrar-se na gala do 30.º aniversário da TVI.

