Arrojado e cheio de detalhes únicos: O vestido de noiva nada tradicional de Bárbara Tinoco parece saído de um conto de fadas
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Bárbara Tinoco casa-se com Feodor Bivol
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Bárbara Tinoco casou-se com Feodor Bivol num vestido de Pureza Mello Breyner. A criação romântica e irreverente está a conquistar elogios
Bárbara Tinoco disse “sim” a Feodor Bivol e, para o grande dia, escolheu um vestido de noiva que foge ao previsível.
A cantora, de 27 anos, casou-se com o músico e produtor russo a 5 de outubro, numa cerimónia que foi sendo revelada aos poucos através das redes sociais. Depois das primeiras imagens partilhadas por Carolina Deslandes, a própria Bárbara mostrou alguns registos do casamento, escrevendo: “Masha, a mãe e o pai ontem casaram. 05.10.2026”.
Mas houve um detalhe que rapidamente roubou atenções: o vestido de noiva. A escolha recaiu sobre uma criação da designer portuguesa Pureza Mello Breyner Atelier, conhecida precisamente por criar vestidos à medida e por desenvolver peças pensadas para a personalidade de cada noiva.
Um vestido de princesa, mas nada convencional
À primeira vista, há todos os ingredientes de um vestido de noiva clássico: branco, corpete estruturado, saia comprida e volumosa. Mas é nos detalhes que a criação ganha uma identidade muito própria.
O vestido escolhido por Bárbara Tinoco tem decote quadrado, alças largas e um corpete ajustado ao corpo, que contrasta com uma saia ampla e cheia de movimento. O elemento mais inesperado está espalhado pelo tecido: pequenas flores brancas, acompanhadas por hastes e folhas verdes, surgem bordadas ao longo da saia, como se tivessem acabado de nascer sobre o vestido.
Há o romantismo de um vestido de princesa, mas sem o excesso de brilho, renda ou ornamentos que tantas vezes estão associados aos vestidos de noiva mais tradicionais. Em vez disso, Bárbara levou para o altar uma peça delicada, quase campestre, com um lado artesanal e, sobretudo, muita personalidade.
E talvez seja essa a melhor forma de descrever o look: um vestido de noiva clássico que foi desviado do caminho habitual.
“Todo o vestido respira Bárbara”
A designer partilhou nas redes sociais várias imagens da sessão fotográfica dos noivos e a publicação rapidamente ficou inundada de elogios.
Entre os comentários, Jessica Athayde deixou uma declaração que resume bem a reação ao vestido: “Tenho vontade de voltar a casar só para voltarmos a fazer um vestido lindo”.
Mas não foi a única. “Que noiva linda, um vestido maravilhoso”, “vestido deslumbrante”, “parece uma princesa”, “Que sonho de vestido” e “O vestido é maravilhoso!” foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.
Houve também quem destacasse precisamente a ligação entre a peça e a personalidade da cantora: “Que lindo! Todo o vestido respira Bárbara”.
Pureza Mello Breyner: vestidos feitos para serem únicos
A escolha de Bárbara Tinoco também se enquadra na identidade do atelier. Pureza Mello Breyner começou o seu projeto em 2007, depois de estudar Design de Moda, e construiu um percurso dedicado sobretudo à criação de vestidos de noiva e de cerimónia. O atelier nasceu inicialmente em casa e foi crescendo até se tornar uma referência na moda nupcial portuguesa.
A própria designer já explicou que cada processo começa com uma conversa com a noiva, a partir das suas referências, inspirações e materiais, seguindo-se o desenvolvimento de propostas e protótipos até chegar à versão final.
A ideia de criar algo personalizado não é, portanto, um detalhe secundário no trabalho da designer. É parte da sua identidade.
Até o cenário parece ter sido escolhido para o vestido
Nas imagens divulgadas, Bárbara e Feodor surgem em cenários exteriores, rodeados pela natureza, com uma paleta de verdes, brancos e tons suaves.
O bouquet segue a mesma linha, com rosas brancas e longos caules verdes, enquanto o noivo aparece com um fato de três peças em verde-sálvia, camisa branca e gravata bege. Na lapela, leva também uma rosa branca.
O resultado é visualmente coerente: parece existir uma ligação entre o vestido, as flores, o cenário e até o look do noivo.
E há outro pormenor curioso: Feodor Bivol também fugiu ao visual mais convencional, usando o cabelo comprido dividido ao meio e preso em duas longas tranças.
Ou seja, se havia dúvidas de que este não seria um casamento particularmente convencional, os looks dos noivos tratam de as dissipar.
Pode ver, na nossa galeria, as fotografias que o casal partilhou do casamento