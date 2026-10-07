Arrojado e cheio de detalhes únicos: O vestido de noiva nada tradicional de Bárbara Tinoco parece saído de um conto de fadas

Bárbara Tinoco foi mãe e estas são as primeiras imagens

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Bárbara Tinoco casou-se e estas são as primeiras imagens

Bárbara Tinoco disse “sim” a Feodor Bivol e, para o grande dia, escolheu um vestido de noiva que foge ao previsível.

A cantora, de 27 anos, casou-se com o músico e produtor russo a 5 de outubro, numa cerimónia que foi sendo revelada aos poucos através das redes sociais. Depois das primeiras imagens partilhadas por Carolina Deslandes, a própria Bárbara mostrou alguns registos do casamento, escrevendo: “Masha, a mãe e o pai ontem casaram. 05.10.2026”.

Mas houve um detalhe que rapidamente roubou atenções: o vestido de noiva. A escolha recaiu sobre uma criação da designer portuguesa Pureza Mello Breyner Atelier, conhecida precisamente por criar vestidos à medida e por desenvolver peças pensadas para a personalidade de cada noiva.

Um vestido de princesa, mas nada convencional

À primeira vista, há todos os ingredientes de um vestido de noiva clássico: branco, corpete estruturado, saia comprida e volumosa. Mas é nos detalhes que a criação ganha uma identidade muito própria.

O vestido escolhido por Bárbara Tinoco tem decote quadrado, alças largas e um corpete ajustado ao corpo, que contrasta com uma saia ampla e cheia de movimento. O elemento mais inesperado está espalhado pelo tecido: pequenas flores brancas, acompanhadas por hastes e folhas verdes, surgem bordadas ao longo da saia, como se tivessem acabado de nascer sobre o vestido.

Há o romantismo de um vestido de princesa, mas sem o excesso de brilho, renda ou ornamentos que tantas vezes estão associados aos vestidos de noiva mais tradicionais. Em vez disso, Bárbara levou para o altar uma peça delicada, quase campestre, com um lado artesanal e, sobretudo, muita personalidade.

E talvez seja essa a melhor forma de descrever o look: um vestido de noiva clássico que foi desviado do caminho habitual.

“Todo o vestido respira Bárbara”

A designer partilhou nas redes sociais várias imagens da sessão fotográfica dos noivos e a publicação rapidamente ficou inundada de elogios.

Entre os comentários, Jessica Athayde deixou uma declaração que resume bem a reação ao vestido: “Tenho vontade de voltar a casar só para voltarmos a fazer um vestido lindo”.

Mas não foi a única. “Que noiva linda, um vestido maravilhoso”, “vestido deslumbrante”, “parece uma princesa”, “Que sonho de vestido” e “O vestido é maravilhoso!” foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve também quem destacasse precisamente a ligação entre a peça e a personalidade da cantora: “Que lindo! Todo o vestido respira Bárbara”.

Pureza Mello Breyner: vestidos feitos para serem únicos

A escolha de Bárbara Tinoco também se enquadra na identidade do atelier. Pureza Mello Breyner começou o seu projeto em 2007, depois de estudar Design de Moda, e construiu um percurso dedicado sobretudo à criação de vestidos de noiva e de cerimónia. O atelier nasceu inicialmente em casa e foi crescendo até se tornar uma referência na moda nupcial portuguesa.

A própria designer já explicou que cada processo começa com uma conversa com a noiva, a partir das suas referências, inspirações e materiais, seguindo-se o desenvolvimento de propostas e protótipos até chegar à versão final.

A ideia de criar algo personalizado não é, portanto, um detalhe secundário no trabalho da designer. É parte da sua identidade.

Até o cenário parece ter sido escolhido para o vestido

Nas imagens divulgadas, Bárbara e Feodor surgem em cenários exteriores, rodeados pela natureza, com uma paleta de verdes, brancos e tons suaves.

O bouquet segue a mesma linha, com rosas brancas e longos caules verdes, enquanto o noivo aparece com um fato de três peças em verde-sálvia, camisa branca e gravata bege. Na lapela, leva também uma rosa branca.

O resultado é visualmente coerente: parece existir uma ligação entre o vestido, as flores, o cenário e até o look do noivo.

E há outro pormenor curioso: Feodor Bivol também fugiu ao visual mais convencional, usando o cabelo comprido dividido ao meio e preso em duas longas tranças.

Ou seja, se havia dúvidas de que este não seria um casamento particularmente convencional, os looks dos noivos tratam de as dissipar.