Facebook Instagram
Lifestyle

Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?

Já reparou nos postes que estão expostos em quase todas as montras de barbearias? Este é um símbolo muito antigo e com muita história por trás
IOL
Hoje às 10:00
Poste de barbeiro
Poste de barbeiro
Foto: Freepik
Esta manta reversível aquece sem pesar e não para de somar elogios entre os utilizadores

O icónico poste vermelho, branco e azul à porta das barbearias é hoje um símbolo universal que identifica o ofício de barbeiro. No entanto, a sua origem está longe de ser apenas decorativa. O que, afinal, significa este poste? Tão comum nas barbearias modernas, tem uma história curiosa e até um pouco arrepiante, que remonta à Idade Média, a uma época em que os barbeiros tinham funções muito diferentes das atuais.

Durante a Idade Média, os barbeiros eram profissionais multifacetados. Além de cortar cabelo e fazer a barba, exerciam também tarefas de cirurgiões, dentistas e curandeiros. Realizavam pequenas cirurgias, tratavam ferimentos, extraíam dentes e até realizavam sangrias (procedimento médico que consistia em retirar sangue aos doentes, acreditando-se que isso ajudava a curar doenças e infecções), como se pode ler no site da Associação Nacional de Barbeiros, dos Estados Unidos.

É precisamente dessa prática de sangria que nasce o famoso símbolo da barbearia. As faixas vermelhas do poste representam o sangue, as brancas as ligaduras usadas durante os procedimentos e o próprio mastro simboliza o bastão que os pacientes seguravam enquanto o sangue era drenado. Com o tempo, o azul foi adicionado, sobretudo nos Estados Unidos, para refletir as cores da bandeira nacional e dar um aspeto mais moderno ao símbolo.

A partir do século XVI, a profissão começou a mudar. Em Inglaterra, por exemplo, os barbeiros foram proibidos de realizar cirurgias a partir de 1540, embora ainda pudessem extrair dentes. Foi o início da separação entre o ofício médico e o de barbeiro, que evoluiu até se tornar na profissão que conhecemos hoje — dedicada exclusivamente ao cuidado pessoal, à estética e ao bem-estar.

Hoje, o poste de barbeiro é um tributo à longa história desta profissão — uma lembrança das origens peculiares de um ofício que passou da medicina rudimentar à arte do estilo e da confiança pessoal. A National Barbers Association sublinha ainda a importância de conhecer e respeitar essa herança, que reflete a evolução não só dos barbeiros, mas também da forma como a sociedade compreende a saúde, o cuidado e a imagem pessoal.

RELACIONADOS
Esta manta reversível aquece sem pesar e não para de somar elogios entre os utilizadores
Esqueça os produtos caros: só precisa disto para deixar o vidro do duche transparente e limpo
Aspirar e esfregar em simultâneo? Este robot está a 100€ e é o mais vendido da sua categoria
Governo pergunta aos portugueses: já tem o cartão de identificação do seu animal?
Mais Vistos
00:01:03
Dois às 10
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
tvi
00:01:59
Secret Story
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
tvi
00:01:59
Secret Story
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
tvi
00:43:05
Dois às 10
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
tvi
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
cnn
Liliana Filipa
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Benfica
«Vou rebentar contigo»: relatório do árbitro regista insultos e ameaças de Mário Branco
maisfutebol
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
cnn