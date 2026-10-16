Barbie lança boneca inspirada em Céline Dion e recria look icónico de "Titanic" nos Óscares

A Mattel homenageia a cantora canadiana com uma Barbie de coleção inspirada no visual que usou em 1998, quando interpretou «My Heart Will Go On» na cerimónia dos Óscares. A boneca inclui ainda um colar inspirado no famoso «Coração do Oceano», do filme «Titanic».

Céline Dion tem agora uma Barbie inspirada num dos momentos mais marcantes da sua carreira. A Mattel anunciou o lançamento de uma boneca de coleção dedicada à cantora canadiana, recriando o visual que usou nos Óscares de 1998, quando subiu ao palco para interpretar «My Heart Will Go On», o tema inesquecível do filme «Titanic».

A novidade integra a linha Barbie Signature, dedicada a figuras marcantes da música, da moda e da cultura popular. O modelo presta homenagem não só à voz de Céline Dion, mas também a um momento que ficou associado à história da música e do cinema.

A boneca foi apresentada a 14 de outubro e está disponível para pré-encomenda através da plataforma oficial Mattel Creations, pelo preço anunciado de 60 dólares.

Barbie de Céline Dion recria vestido usado nos Óscares de 1998

Um dos principais destaques da nova Barbie é a atenção aos detalhes do visual escolhido pela cantora para a cerimónia dos Óscares de 1998.

A boneca surge com um vestido comprido azul-marinho, de gola alta e mangas compridas, inspirado no modelo usado por Céline Dion naquela noite. O penteado, a maquilhagem e os traços faciais foram igualmente concebidos para evocar a imagem da artista.

Mas há outro pormenor que não passa despercebido aos fãs de «Titanic»: o colar inspirado no «Coração do Oceano», a joia azul em forma de coração que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos do filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

A peça recria, assim, a ligação entre a cantora, a canção que marcou uma geração e um dos maiores fenómenos cinematográficos da década de 1990.

A boneca inclui ainda um suporte para exposição e um certificado de autenticidade, reforçando a sua vertente de artigo de coleção.

«My Heart Will Go On»: o momento que inspirou a homenagem

A escolha deste visual não foi aleatória. Em 1998, Céline Dion interpretou «My Heart Will Go On» na cerimónia dos Óscares, numa atuação que ficou associada ao enorme sucesso de «Titanic», lançado no ano anterior.

A canção, composta por James Horner e escrita por Will Jennings, conquistou o Óscar de Melhor Canção Original nessa edição da cerimónia. O tema tornou-se um dos maiores êxitos da carreira da cantora e continua a ser uma das músicas mais reconhecidas da história do cinema.

Ao recuperar o vestido azul-marinho e o colar inspirado na joia de «Titanic», a Mattel transforma esse momento numa peça de coleção que cruza música, moda e cinema.

A homenagem procura captar não apenas a aparência da artista, mas também a memória de uma atuação que ajudou a consolidar a ligação de Céline Dion ao universo cinematográfico.

Céline Dion reage ao lançamento da Barbie

A cantora também já reagiu à novidade. Numa declaração divulgada pela Mattel, Céline Dion afirmou sentir-se honrada por passar a fazer parte do universo Barbie através de uma boneca inspirada num dos momentos mais significativos da sua carreira.

«É uma verdadeira honra fazer parte do legado da Barbie com uma boneca inspirada num dos momentos mais significativos da minha carreira», afirmou a artista.

A cantora acrescentou que espera que a homenagem inspire outras pessoas a expressarem-se com confiança, a seguirem os seus sonhos e a acreditarem no poder da própria voz.

A mensagem vai ao encontro da imagem que a marca procura transmitir com a linha Barbie Signature, que tem vindo a homenagear personalidades com percursos marcantes em diferentes áreas.

Quanto custa a Barbie inspirada em Céline Dion?

A nova Barbie Signature Céline Dion está anunciada por 60 dólares na plataforma oficial Mattel Creations, com pré-encomendas e envio previsto até 31 de dezembro de 2026.

O preço é apresentado em dólares no site norte-americano da marca, pelo que o valor final para compradores em Portugal poderá variar consoante a moeda, os custos de envio, os impostos aplicáveis e a disponibilidade no mercado europeu.

A boneca junta-se a outras figuras da música que já foram homenageadas pela linha Barbie Signature, entre as quais Whitney Houston, Stevie Nicks, Tina Turner, Elton John, Kylie Minogue e Miley Cyrus.

Com esta edição, a Mattel celebra o legado de uma das vozes mais reconhecidas da música internacional e recupera um visual que permanece ligado a uma das canções mais emblemáticas do cinema.