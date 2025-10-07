Facebook Instagram
Descobertas

Vai fazer uma criança muito feliz: esta Barbie vende-se aos milhares e está com desconto na Amazon

Com 4,6 estrelas e milhares de vendas,este brinquedo está com 33% de desconto no Prime Day

IOL
Hoje às 13:48

Este artigo pode conter links afiliados*

Closet da Barbie
Closet da Barbie
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

O presente perfeito para os fãs da Barbie pode estar ao seu alcance este Prime Day. O Ultimate Closet da Barbie, um roupeiro completo que inclui a boneca, roupas e acessórios, está com 33% de desconto, passando para 40 euros. Com mais de 50 compras só no último mês, mais de 20 mil avaliações e uma classificação média de 4,6 estrelas, este brinquedo é um verdadeiro sucesso entre crianças e colecionadores, representando uma excelente opção para oferecer no Natal ou em aniversários.

Adquira aqui

roupeira da barbie amazon

O roupeiro da Barbie não é apenas um brinquedo, é um convite à criatividade. Com exterior roxo e interior cor-de-rosa, possui portas transparentes que permitem ver os visuais sem abrir o armário. Inclui uma boneca Barbie com vestido listrado, dois vestidos adicionais, três pares de sapatos, dois colares, duas malas e cabides. A alça embutida permite transportar o roupeiro facilmente, tornando-o ideal para levar a qualquer lugar.

Este closet da Barbie combina diversão e imaginação: as crianças podem criar múltiplas combinações de roupa e acessórios, inventando histórias e aventuras sem fim. É uma forma de estimular a criatividade enquanto brincam com uma das bonecas mais icónicas do mundo.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, oferece descontos em milhares de produtos, incluindo várias Barbies e brinquedos infantis. Qualquer pessoa pode aderir ao serviço Prime e aproveitar entregas rápidas e gratuitas, além de outros benefícios. É uma oportunidade ideal para antecipar presentes de Natal ou aniversários com preços especiais.

Veja aqui as melhores ofertas 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
O creme antirrugas mais vendido da Amazon está a 13€ durante o Prime Day
Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato
Contagem decrescente para a Festa de Ofertas Prime: Amazon prepara promoções a 7 e 8 de outubro
Sem espaço para secar lençóis? Este estendal extensível até 20 metros está com desconto na Amazon
Tapetes, sofás e até o carro: este aspirador de 3 em 1 trata de tudo
Rugas e manchas: o sérum facial mais vendido da Amazon é uma 'bomba' anti-idade para mulheres e homens
Mais Vistos
00:02:25
Secret Story
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
tvi
00:01:07
Secret Story
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
tvi
00:05:05
Secret Story
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
tvi
00:02:10
Secret Story
Imperdível! Pedro Jorge e Marisa discutem: «Carrega no botão para sair (...) devias ter vergonha»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Internacional
Confirmado: Otamendi falha primeiro jogo do Mundial 2026, mas pode jogar a Finalíssima
maisfutebol
Luís Montenegro
Caso Spinumviva: procuradores entendem que deve ser aberto inquérito a Montenegro
cnn