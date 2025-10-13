Apaixonada pelo cor-de-rosa, esta mulher transformou a sua casa na mansão da Barbie. Veja as imagens

Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix

Desde pequena, muitas crianças sonham em viver como a Barbie e Bruna Carolina Peres, do Paraná, no Brasil, parece ter transformado esse sonho em realidade. Conhecida nas redes sociais como Bruna Barbie, a influencer autointitula-se “a Barbie real mais cor-de-rosa do mundo” e está a renovar a sua casa inspirada na icónica mansão da boneca.

Com milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube, Bruna tem partilhado os bastidores da remodelação. A moradia, que já era inteiramente cor-de-rosa, ganhou ainda mais tons vibrantes e até a água da piscina mudou de cor. Para completar o visual, foi construído um novo andar, tornando o espaço ainda mais digno de um cenário de filme.

A paixão pelo universo cor-de-rosa vai muito além da decoração: tudo na vida de Bruna segue o mesmo padrão. Das roupas aos eletrodomésticos, passando pelo carro, nada escapa à estética da Barbie.

O que começou como uma simples brincadeira acabou por se tornar a principal fonte de rendimento da influencer, que hoje vive da criação de conteúdo e do fascínio que o seu mundo cor-de-rosa desperta. Veja a galeria acima e entre na 'casa da Barbie'.