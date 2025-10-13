Facebook Instagram

Apaixonada pelo cor-de-rosa, esta mulher transformou a sua casa na mansão da Barbie. Veja as imagens

Esta mulher é a Miss Universo Barbie e transformou-se num sucesso estrondoso na internet. Tudo graças ao seu estilo de vida que replica todo o imaginário da icónica boneca Barbie
IOL
Há 3h e 59min
Desde pequena, muitas crianças sonham em viver como a Barbie e Bruna Carolina Peres, do Paraná, no Brasil, parece ter transformado esse sonho em realidade. Conhecida nas redes sociais como Bruna Barbie, a influencer autointitula-se “a Barbie real mais cor-de-rosa do mundo” e está a renovar a sua casa inspirada na icónica mansão da boneca.

Com milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube, Bruna tem partilhado os bastidores da remodelação. A moradia, que já era inteiramente cor-de-rosa, ganhou ainda mais tons vibrantes e até a água da piscina mudou de cor. Para completar o visual, foi construído um novo andar, tornando o espaço ainda mais digno de um cenário de filme.

A paixão pelo universo cor-de-rosa vai muito além da decoração: tudo na vida de Bruna segue o mesmo padrão. Das roupas aos eletrodomésticos, passando pelo carro, nada escapa à estética da Barbie. 

O que começou como uma simples brincadeira acabou por se tornar a principal fonte de rendimento da influencer, que hoje vive da criação de conteúdo e do fascínio que o seu mundo cor-de-rosa desperta. Veja a galeria acima e entre na 'casa da Barbie'.

