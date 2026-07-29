Bruna sonhou viver como a Barbie. E conseguiu: entre numa das casas mais surreais que já viu

Palacete português à venda pelo preço de um apartamento em Lisboa. Veja como é por dentro

Chama-se Bruna Carolina Peres e é uma das influencers mais surpreendentes do Brasil. Em criança, tinha um sonho: viver como uma verdadeira Barbie. E conseguiu concretizá-lo.

A jovem criadora de conteúdos tem mais de 20 milhões de seguidores no Tik Tok, um milhão no Instagram e o motivo é simples: tudo na sua vida é cor de rosa e faz lembrar a boneca que marcou a infância de qualquer menina. No Instagram, Bruna Barbie, como a própria se intitula, mostra detalhes do seu dia-a-dia, mas é a mansão de luxo toda em cor de rosa que mais chama à atenção dos internautas.

A mansão é um luxo, e parece uma autêntica casa de bonecas em ponto grande. Tem vários pisos, é cor de rosa, assim como todos os detalhes da decoração excêntrica que a influencer escolheu. Tem uma piscina enorme, um closet, uma cozinha de fazer inveja a qualquer um e o quarto de Bruna é absolutamente amoroso.

Bruna é dona de uma cadelinha amorosa que também é protagonista nas suas redes sociais, a Pérola Barbie, que conta com quase 20 mil seguidores no Instagram. A influencer tem ainda uma página exclusiva nas redes sociais, com meio milhão de seguidores, onde partilha todos os detalhes da decoração da sua casa, para poder inspirar quem também quiser viver num Mundo cor de rosa. E pode ver todos os detalhes na nossa galeria.