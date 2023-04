Mulher submete-se a 43 procedimentos estéticos para ficar parecida com a Barbie

Uma mulher iraquiana submeteu-se a 43 procedimentos estéticos com o objetivo de ficar igual à boneca Barbie. Dalia Naeem, de 29 anos, gastou milhares de euros na sua transformação, mas o novo look está a dividir opiniões.

Apesar de alguns lhe chamarem “zombie” e “Barbie do diabo ", como escreve oo Daily Mail, a verdade é que deu muito que falar e a apresentadora e atriz tem agora quase um milhão de seguidores no Instagram e perto de 44 mil no TikTok.

Nos últimos meses, a mulher fez cirurgias, incluindo implantes mamários e preenchimento labial. Conseguiu ter agora um nariz mais pequeno, lábios e seios maiores, bem como sobrancelhas mais densas.

Dalia apresenta programas televisivos e participa em séries bastante conhecidas no seu país. Vive atualmente em Bagdade, onde já era uma figura pública antes de fazer estas mudanças.