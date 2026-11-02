Crise da natalidade em Portugal: dificuldades financeiras e apoio à família levam jovens a adiar ter filhos

Fonte: Merck

A pressão para conciliar a parentalidade com o apoio aos familiares mais velhos está a condicionar as decisões das novas gerações. Um estudo realizado em Portugal revela que quase 70% dos jovens entre os 18 e os 34 anos admitem que estas responsabilidades poderiam levá-los a adiar ou a alterar os planos de ter filhos. A estabilidade financeira continua a ser o principal obstáculo.

Ter filhos pode implicar, para muitos jovens, uma decisão que vai além da estabilidade financeira ou profissional: a possibilidade de terem de cuidar dos próprios pais. Sete em cada dez jovens portugueses admitem que a necessidade de prestar apoio a um familiar poderia alterar os seus planos de parentalidade, revela o Barómetro FutURe 2026, divulgado esta segunda-feira, 2 de novembro.

O estudo, promovido pela Merck e realizado junto de 1200 jovens residentes em Portugal, entre os 18 e os 34 anos, mostra que 68,9% dos inquiridos antecipam mudanças nos seus planos caso tenham de assumir responsabilidades de cuidado familiar.

Entre estes, 32% admitem que poderiam adiar a decisão de ter filhos ou mais filhos, 20,3% consideram que poderiam acabar por ter menos filhos do que gostariam e 16,6% poderiam mesmo reconsiderar a decisão de aumentar a família. Apenas 20% afirmam que esta circunstância não teria qualquer impacto nos seus planos.

Os resultados evidenciam os desafios enfrentados pela chamada geração sanduíche: adultos que se encontram entre duas responsabilidades familiares, a possibilidade de criar os próprios filhos e a necessidade de apoiar os pais à medida que envelhecem.

Estabilidade financeira continua a pesar mais do que a idade

A eventual necessidade de cuidar dos pais não surge isolada. O barómetro revela que 74,8% dos jovens já prestam cuidados a um familiar ou consideram provável vir a fazê-lo. Em 70,7% dos casos, esse familiar será um dos pais.

A estabilidade financeira é, contudo, o fator que mais pesa na decisão de ter filhos. É apontada por 73% dos participantes como uma das principais condições para avançar com a parentalidade. Aliás, 80,7% dizem preferir garantir primeiro uma situação financeira estável e só depois ter filhos.

Quando questionados sobre os motivos que podem levar ao adiamento da parentalidade, 50,5% identificam a instabilidade financeira. Seguem-se as dificuldades no acesso à habitação, referidas por 17%, e a prioridade dada à carreira profissional, apontada por 15,9%.

A idade e a fertilidade parecem ter um peso bastante menor nestas decisões: apenas 7,2% dos inquiridos selecionam estes fatores entre os principais elementos que influenciam a decisão de ter filhos.

No entanto, a informação sobre o impacto da idade na capacidade reprodutiva poderia alterar algumas escolhas. Cerca de um terço dos jovens (31,8%) afirma que anteciparia os planos de parentalidade se soubesse que a idade influencia a fertilidade. Para 46,4%, essa decisão dependeria também das suas circunstâncias pessoais e financeiras.

Oito em cada dez desconhecem as condições dos tratamentos de fertilidade no SNS

A falta de informação é outro dos problemas identificados pelo estudo. Cerca de 80,5% dos jovens dizem não conhecer bem as condições de acesso aos tratamentos de fertilidade no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente os limites de idade e os tempos de espera.

Este desconhecimento ganha particular relevância num contexto em que a idade média das mulheres ao nascimento do primeiro filho em Portugal se situou nos 30,7 anos, em 2024, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O desfasamento entre o momento em que os jovens consideram ter condições para constituir família e a evolução natural da fertilidade é uma das preocupações levantadas pelas entidades que trabalham nesta área.

«Esta geração não está a recusar a parentalidade. Está a fazer contas: primeiro a estabilidade, depois os filhos, e pelo meio a perspetiva de cuidar dos pais. E a idade, o único fator que não espera, é dos que menos pesam nessa decisão», afirma Pedro Moura, diretor-geral da Merck Portugal.

Empresas também são chamadas a apoiar a parentalidade

O contexto laboral é outro dos fatores que pode influenciar as decisões familiares. Segundo o barómetro, 72,4% dos jovens consideram que o mercado de trabalho está pouco ou nada preparado para responder às responsabilidades familiares.

Além disso, 71,6% afirmam que as políticas de conciliação entre a vida profissional e familiar têm muita ou bastante influência na escolha de uma entidade empregadora.

A flexibilidade de horários, valorizada por 72,7% dos participantes, e os benefícios de apoio à parentalidade, referidos por 66,4%, são as medidas mais desejadas.

Os resultados são agora utilizados pelo Movimento +Fertilidade, uma iniciativa que reúne a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e a Direção da Subespecialidade de Medicina da Reprodução da Ordem dos Médicos, com a participação da Merck.

O movimento pretende apresentar ao Governo um conjunto de 15 recomendações, distribuídas por três áreas: literacia, trabalho e acesso aos cuidados de saúde.

Entre as medidas consideradas prioritárias estão a criação de uma consulta de aconselhamento sobre fertilidade nos cuidados de saúde primários, dirigida a jovens adultos entre os 20 e os 35 anos; a atribuição de incentivos a empresas que adotem políticas de apoio à parentalidade e ao cuidado de familiares dependentes; e a definição de tempos máximos de resposta nos tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA), ajustados à idade dos utentes.

«Os jovens estão a fazer o que lhes parece responsável, mas a fertilidade não espera pela estabilidade», defende Luís Ferreira Vicente, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução.

O responsável considera que é necessário atuar em três frentes: melhorar a informação sobre fertilidade, criar condições para conciliar as responsabilidades familiares e garantir respostas atempadas nos tratamentos. O movimento pretende discutir as propostas com o Governo e aponta a criação de um Plano Nacional para a Natalidade como objetivo.

Como foi realizado o estudo?

O Barómetro FutURe 2026 foi promovido pela Merck e executado pela Spirituc – Investigação Aplicada. Os dados resultam de um inquérito online realizado entre 14 de setembro e 4 de outubro de 2026, junto de 1200 residentes em Portugal, com idades entre os 18 e os 34 anos.

Segundo a ficha técnica divulgada, o estudo apresenta uma margem de erro de ±2,83 pontos percentuais, para um intervalo de confiança de 95%.