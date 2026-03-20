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Cinema em casa: Esta barra de som caiu para quase metade do preço

Aproveite esta oportunidade para transformar a sua sala com um sistema de som envolvente que agora está com um desconto significativo
IOL
Há 3h e 33min

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Assistir a futebol projetado na parede
Assistir a futebol projetado na parede

Fotografia: Depositphotos

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De 100€ para 30€: os fones com nota máxima que estão a conquistar a Amazon

Se sente que o som da sua televisão é baço e tem dificuldade em perceber os diálogos dos seus filmes ou novelas favoritos, este equipamento é uma solução a considerar. A Ultimea Poseidon D60 permite sentir a emoção do cinema sem sair do sofá, especialmente agora que o valor baixou para os 165 €. Com uma média de 4,3 estrelas e mais de 50 compras no último mês, este sistema mostra que é possível melhorar a experiência em casa. "Decidi comprá-la depois de muito procurar... o som tem força e o preço é apelativo", conta um dos compradores. No entanto, convém notar que, embora o som surpreenda, o acabamento das colunas traseiras é em plástico leve, o que exige algum cuidado no sítio onde as coloca.

O grande destaque é a tecnologia Dolby Atmos. O conceito é fácil de entender: em vez de o som sair apenas da frente da televisão, ele move-se ao seu redor, criando um ambiente mais realista. Como refere uma experiência partilhada: "Envolve-nos por completo e aproxima-nos de cada cena, parece que estamos lá dentro". O conjunto inclui duas colunas pequenas para colocar atrás de si e uma caixa para os sons graves. Para obter o melhor resultado, estas colunas devem ser bem posicionadas, pois a qualidade da experiência depende da disposição da sua sala e da altura a que as coloca.

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As principais vantagens deste conjunto para a sua sala:

  • Som envolvente: As colunas traseiras trazem os efeitos especiais para perto de si, criando uma sensação de profundidade.

  • Vozes claras: O sistema foi desenhado para que não tenha de aumentar o volume excessivamente para perceber o que dizem os atores.

  • Ligação atual: É compatível com as televisões modernas através de um único cabo, facilitando a instalação.

  • Pontos a considerar: Como os materiais das colunas são leves, deve garantir que ficam em locais estáveis para evitar quedas.

Instalar este sistema requer alguma paciência para passar os cabos das colunas traseiras até ao sofá, mas o processo não é complexo. "A montagem é rápida e o som tem uma qualidade surpreendente para o valor que custa", destaca outra avaliação. Ter um som de alta fidelidade em casa é agora mais fácil, permitindo-lhe desfrutar das suas séries com uma nitidez que a televisão sozinha raramente consegue oferecer. É uma escolha equilibrada para quem quer melhorar o som da sala sem gastar demasiado.

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