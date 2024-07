Destinos como este são segredos que Portugal tem escondidos à nossa espera

Além das praias atlânticas, o concelho de Odemira – o maior do país -, tem um ponto obrigatório, que é tão desconhecido que quase lhe podemos colar o selo de “secreto”. Falamos da praia fluvial da Albufeira de Santa Clara, no interior do concelho, deixando o mar para trás.

Localizada junto à aldeia de Santa Clara-a-Velha, esta albufeira é um magnífico espelho de água e uma das maiores da Europa. Em pleno Alentejo, com o calor que caracteriza esta região, estamos perante um verdadeiro oásis, um refúgio de silêncio e natureza em estado puro. Mas, engane-se sobre o caráter selvagem deste local. Atualmente, conta com nadador-salvador, bandeira azul, boas casas de banho à chegada, e mesas de piquenique que polvilham a encosta na descida para a água.

O ideal para deixar-se estar tranquilamente neste local é levar consigo mantimentos. As mesas frescas sobre as árvores da serra permitem que coma com conforto e é muito possível que encontre vendedores ambulantes com águas e outras bebidas frescas ou algumas iguarias daquela região. Garantimos que o final do dia é um momento mágico de comunhão com a natureza, numa luz muito própria daquela região.

A zona balnear está equipada com uma plataforma flutuante, transformando-se numa verdadeira piscina natural que nos faz agradecer o que o nosso país tem para nos dar. Para os amantes de atividades aquáticas, a albufeira oferece a possibilidade de praticar canoagem, fazer passeios de barco ou simplesmente contemplar a paisagem.A praia foi distinguida pela Quercus, mais uma vez, com a classificação de Qualidade Ouro, um reconhecimento da excelência ambiental deste local.

Os alojamentos em redor deste local são até bastantes, tendo em conta que se trata de uma zona mais remota e afastada da costa. Nós recomendamos o Santa Clara Country Hotel, que permite mesmo dormir sobre as vistas deslumbrantes para a serra e barragem.

