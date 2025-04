Quebrou a barreira da pele? Eis alguns produtos que podem ajudar

Este artigo pode conter links afiliados*

De acordo com o site médico WebMD, a barreira da pele pode ser comparada a um muro protetor. As células cutâneas são como “tijolos”, e entre elas existe uma mistura de lípidos (como ceramidas, colesterol e ácidos gordos) que funcionam como o “cimento” que mantém tudo coeso.

Esta estrutura ajuda a manter a hidratação dentro da pele e a bloquear agentes irritantes externos. Quando há falhas nesse “muro”, a pele perde a sua proteção natural — e isso pode traduzir-se em vermelhidão, desidratação, irritação ou inflamação.

O que pode fragilizar a barreira da pele?

A exposição ao sol, o frio, o uso excessivo de esfoliantes ou produtos agressivos e até o stress podem comprometer a integridade da barreira cutânea. Quando isso acontece, a pele fica mais vulnerável e precisa de ajuda para recuperar o equilíbrio. Felizmente, existem fórmulas específicas que ajudam a restaurar os lípidos essenciais, reforçar a hidratação e devolver o conforto.

Produtos que ajudam a reparar a barreira da pele

1. Gel-Creme Hidratante BYOMA

Um hidratante leve com textura fresca de gel, mas com a eficácia duradoura de um creme. Desenvolvido para reforçar a barreira cutânea e acalmar a pele, é formulado com um complexo de Tri-Ceramidas, niacinamida (que ajuda a uniformizar o tom) e chá verde, rico em antioxidantes.

É indicado para todos os tipos de pele e pode ser usado de manhã e à noite. A pele fica mais suave, hidratada e resistente às agressões do dia a dia.

Adquira o produto nas lojas Sephora a 18 euros

2. Sérum Purito Seoul Wonder Releaf Centella Unscented

Este sérum é uma das escolhas mais recomendadas para peles sensíveis. A sua fórmula é infundida com centella asiática coreana, uma planta com fortes propriedades calmantes e reparadoras. Atua rapidamente — estudos indicam um efeito apaziguador em apenas 10 segundos.

Além de suavizar a textura e aliviar a vermelhidão, fortalece a barreira da pele, tornando-a menos reativa. É hipoalergénico e testado dermatologicamente.

Quem já experimentou deixa elogios entusiásticos:

“A minha pele melhorou muito, vou voltar a comprar.”

“A centella asiática acalma imenso a pele — para mim tem funcionado lindamente. Este sérum tornou-se indispensável na minha rotina.”

Disponível na Amazon por cerca de 17 euros

3. Ampola Skin1004 Centella de Madagáscar

Com 100% de extrato de centella asiática colhida em Madagáscar, esta ampola oferece uma ação multifuncional: hidrata, acalma, reduz imperfeições e ajuda a equilibrar a pele com tendência a acne ou sensibilidade.

É rica em aminoácidos, antioxidantes e ácidos essenciais, e pode ser usada de várias formas — diretamente como sérum, misturada com loção corporal ou até num frasco com spray como tónico calmante.

A fórmula foi pensada para reforçar a elasticidade, suavizar manchas e prevenir sinais de envelhecimento. Um cuidado simples, mas eficaz, para pele reativa ou danificada.

Disponível na Amazon por cerca de 26 euros

4. Creme Dr.Jart+ Ceramidin

Um creme rico mas de rápida absorção, ideal para restaurar a hidratação em pele seca ou repuxada. Contém cinco tipos de ceramidas, pantenol e glicerina, que ajudam a reforçar a barreira cutânea e reter a humidade por mais tempo.

Segundo dados da marca, aumenta a hidratação em 134% e mantém a pele nutrida durante 24 horas. Também melhora a suavidade e elasticidade logo após a primeira utilização.

Adquira o produto nas lojas Sephora por 45 euros

Hidratar, reforçar e proteger: são três passos simples que podem transformar a forma como a pele reage ao mundo lá fora. Cuidar da barreira cutânea é cuidar da base de tudo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.