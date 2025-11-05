Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas

O Barreiro prepara-se para receber um dos projetos residenciais mais ambiciosos da Margem Sul. Chama-se Naus Eco Village e promete redefinir o conceito de habitação de luxo em Portugal — com metade das casas já vendidas, mesmo antes da conclusão das obras, prevista para o final de 2027.

Mais do que um simples condomínio, o Naus Eco Village nasce como um projeto pioneiro: o primeiro condomínio fechado de luxo do Barreiro. Inspirado pela história marítima da cidade e pelo espírito dos Descobrimentos, o empreendimento foi desenhado para oferecer uma experiência residencial onde a natureza, a tecnologia e o conforto coexiste.

Com arquitetura contemporânea e soluções ecológicas, o projeto aposta em materiais naturais, entre os quais se destaca o uso de cortiça na fachada — uma escolha sustentável e inovadora que contribui para o isolamento térmico e acústico, reforçando o compromisso ambiental do conjunto.

O Naus Eco Village será composto por quatro moradias (V4 e V5), com áreas entre 427 e 508 m², e 20 apartamentos que variam entre T2, T3 e T4, com dimensões que vão dos 190 aos 233 m². Todos os espaços foram desenhados para maximizar a luz natural e oferecer vistas privilegiadas sobre o rio Coina e a paisagem envolvente.

Entre as comodidades incluídas, destacam-se um spa, piscina, ginásio, jardim, parque infantil e estacionamento, criando um ambiente pensado para responder às necessidades de conforto e lazer de quem procura mais do que uma casa — um verdadeiro refúgio urbano.

“O Naus Eco Village é mais do que um condomínio, é um verdadeiro refúgio onde sofisticação e funcionalidade se unem à natureza, à inovação e ao espírito de comunidade. Este empreendimento, já com 50% das unidades comercializadas, destaca-se pela sua arquitetura contemporânea, localização privilegiada e soluções ecológicas. Com comodidades exclusivas como spa, piscina privativa e não privativa, ginásio e parque infantil, estamos convencidos de que este será uma referência em habitação sustentável na Margem Sul”, realça a CEO da RE/MAX Collection, Beatriz Rubio.

Com obras já em andamento, o andar modelo do Naus Eco Village é inaugurado nesta sexta-feira, 7 de novembro, dando aos futuros residentes uma antevisão do que será um dos projetos mais exclusivos e sustentáveis do Barreiro.