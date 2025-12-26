Depois dos excessos do Natal, beba este batido para desintoxicar o organismo

Estes são os 20 alimentos que pode ingerir todos os dias sem culpa

Há vários fatores que podem explicar a sensação de barriga inchada ao longo do dia: desde a retenção de líquidos e dificuldades na digestão, até intolerâncias alimentares ou mesmo condições de saúde mais sérias, como a síndrome do intestino irritável. Em qualquer caso, é sempre aconselhável procurar orientação médica para identificar a causa exata do problema.

Mas, quando são afastadas questões clínicas e se cometeram excessos alimentares, o inchaço abdominal está, na maioria das vezes, ligado à má digestão ou ao excesso de líquidos retidos no organismo. Nestas situações, há uma solução simples, fresca e agradável ao paladar: um batido que ajuda a reduzir o inchaço e a desintoxicar. A receita foi partilhada pelo site espanhol Saber Vivir.

Este batido verde à base de vegetais e maçã é uma excelente fonte de nutrientes que fortalecem o sistema imunológico.

Ingredientes:

2 maçãs verdes

1 mão-cheia de folhas de couve (sem talos)

1 mão-cheia de folhas de alface

Meio pepino (opcional)

Uma pitada de gengibre em pó

Benefícios dos ingredientes: