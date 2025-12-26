Depois dos excessos do Natal, beba este batido para desintoxicar o organismo

Há vários fatores que podem explicar a sensação de barriga inchada ao longo do dia: desde a retenção de líquidos e dificuldades na digestão, até intolerâncias alimentares ou mesmo condições de saúde mais sérias, como a síndrome do intestino irritável. Em qualquer caso, é sempre aconselhável procurar orientação médica para identificar a causa exata do problema.
Mas, quando são afastadas questões clínicas e se cometeram excessos alimentares, o inchaço abdominal está, na maioria das vezes, ligado à má digestão ou ao excesso de líquidos retidos no organismo. Nestas situações, há uma solução simples, fresca e agradável ao paladar: um batido que ajuda a reduzir o inchaço e a desintoxicar. A receita foi partilhada pelo site espanhol Saber Vivir.
Este batido verde à base de vegetais e maçã é uma excelente fonte de nutrientes que fortalecem o sistema imunológico.
Ingredientes:
- 2 maçãs verdes
- 1 mão-cheia de folhas de couve (sem talos)
- 1 mão-cheia de folhas de alface
- Meio pepino (opcional)
- Uma pitada de gengibre em pó
Benefícios dos ingredientes:
- As maçãs verdes fornecem vitamina C, que reforça o sistema imunológico e pode ajudar numa recuperação mais rápida de constipações.
- A couve e a alface são ricas em antioxidantes, como as vitaminas A e K.
- O gengibre ajuda a aliviar sintomas de infeções respiratórias e pode ter efeitos anti-inflamatórios.
- Para combater o inchaço, existem diversos métodos e opções, desde suplementos de farmácia a infusões naturais. No entanto, para aqueles dias em que o calor agrava a sensação de inchaço, o melhor é ter à mão um batido refrescante e detox, fácil de preparar.
- Este batido deve atacar vários pontos simultaneamente para ser eficaz: deve ser fácil de digerir, ter um leve efeito diurético para combater a retenção de líquidos e, idealmente, facilitar o trânsito intestinal para evitar a obstipação, os gases e outros problemas digestivos que provocam inchaço.
- Este batido é uma solução rápida e eficaz para reduzir o inchaço abdominal, proporcionando ao mesmo tempo uma bebida nutritiva e refrescante.