Um ventre liso e um intestino desinflamado é o que consegue ao tomar esta infusão. E ainda dorme melhor

As infusões, preparadas a partir de plantas, oferecem diversos benefícios ao organismo, cada uma delas melhorando diferentes aspetos, embora todas tenham em comum o facto de contribuírem para uma melhor hidratação.

De acordo com o jornal espanhol El Economista, existe uma destas infusões que, apesar de não ser muito conhecida, ajuda a dormir melhor, a desinflamar a barriga e a proteger o fígado. Trata-se da infusão de hibisco, uma planta com flores vermelhas que pertence à família das malváceas. Esta infusão é preparada com as flores da planta e possui um sabor com um toque doce, frutado e ácido. Pode ser consumida tanto quente como fria, como explica o mesmo artigo.

Esta infusão é também recomendada para pessoas com hipertensão arterial, pois foi demonstrado que é eficaz a ajudar a reduzir a pressão arterial. Existem também investigações que sugerem que pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol bom e a reduzir os níveis de açúcar e gorduras no sangue.

Esta planta é ainda útil contra a obstipação, acidez e má digestão. Possui efeitos diuréticos que ajudam a eliminar toxinas através da urina e estimula as funções hepáticas, escreve ainda o mesmo site espanhol.

Para preparar esta infusão, deve ferver água e mergulhar três flores secas desta planta durante cinco minutos, retirar e deixar repousar por mais cinco minutos. Recomenda-se consumir esta infusão meia hora antes do jantar ou três quartos de hora antes de dormir para que o corpo se possa relaxar.