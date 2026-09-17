Mulher de ex-Benfica morre após 16 anos a lutar contra um cancro

Bartina Koeman, mulher de Ronald Koeman, morreu esta terça-feira, 15 de setembro, aos 65 anos. A antiga companheira do treinador e ex-futebolista neerlandês enfrentava há vários anos uma batalha contra o cancro da mama.

A notícia foi anunciada pelo próprio Ronald Koeman nas redes sociais, através de uma publicação acompanhada por uma fotografia do casal. Uma mensagem curta, mas carregada de emoção, na qual o antigo treinador do Benfica se despediu daquela que foi a sua companheira durante mais de quatro décadas.

“É com profunda tristeza, mas também com grande orgulho e amor, que nos despedimos da minha maravilhosa mulher, da nossa querida mãe e avó”, escreveu Ronald Koeman na publicação que assinalou a morte de Bartina.

A notícia rapidamente gerou uma onda de mensagens de apoio à família Koeman, com várias figuras ligadas ao futebol a deixarem palavras de conforto.

A luta contra o cancro que começou há 16 anos

Bartina Koeman enfrentava uma doença oncológica há cerca de 16 anos. Segundo a imprensa neerlandesa, foi diagnosticada pela primeira vez com cancro da mama em 2010.

Depois de uma fase de recuperação, a doença regressou em 2018. Mais tarde, o quadro evoluiu para cancro da mama crónico e, nos últimos anos, Bartina continuou a ser acompanhada e submetida a tratamentos.

Ronald Koeman chegou a falar publicamente sobre o estado de saúde da mulher e sobre a dificuldade de conciliar a carreira com a preocupação permanente com a família.

Apesar da doença, Bartina manteve-se próxima do marido ao longo de uma carreira que levou Ronald Koeman a alguns dos maiores clubes europeus e às seleções neerlandesas.

Uma vida ao lado de Ronald Koeman

Ronald e Bartina Koeman casaram-se em 1985, quando o antigo defesa ainda dava os primeiros passos de uma carreira que o viria a transformar numa das figuras mais conhecidas do futebol neerlandês.

Ao longo das décadas, Bartina acompanhou o marido nas diferentes etapas da carreira, incluindo as passagens por clubes como Ajax, PSV e FC Barcelona, tanto enquanto jogador como, mais tarde, enquanto treinador.

Koeman também passou pelo futebol português. Em 2005, assumiu o comando técnico do Benfica, numa passagem pelo clube da Luz que durou uma temporada.

Já como treinador, orientou ainda clubes como Valencia, Feyenoord, Southampton e Everton, além de ter assumido por duas vezes o cargo de selecionador dos Países Baixos.

Três filhos e uma família que cresceu

Ronald e Bartina tiveram três filhos: Debbie, Tim e Ronald Jr. O filho mais novo, Ronald Koeman Jr., seguiu os passos do pai no futebol e é guarda-redes. A família recebeu recentemente mais um motivo de celebração com o nascimento do quarto neto do casal.

Agora, é precisamente como mulher, mãe e avó que Ronald Koeman escolheu recordar Bartina na mensagem em que anunciou a sua morte.

Uma despedida depois de 41 anos de casamento e de uma vida construída lado a lado, marcada tanto pelos grandes momentos da carreira de Koeman como pela longa batalha de Bartina contra a doença.

A morte de Bartina Koeman acontece aos 65 anos, deixando Ronald Koeman e os três filhos do casal de luto. A notícia provocou também várias manifestações de solidariedade no mundo do futebol, incluindo do FC Barcelona e da seleção neerlandesa.